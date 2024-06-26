Kuzey Kore balistik füze fırlattı
Japonya Başbakanlık Ofisi, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlattığını açıkladı
Japonya Başbakanlık Ofisi'nden "acil uyarı" başlığıyla yapılan açıklamada, Pyongyang yönetiminin açık bir şekilde balistik füze fırlattığı ifade edildi.
Açıklamada, söz konusu balistik füzenin Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesi dışındaki sulara düştüğü belirtildi.
Güney Kore ordusuysa Kuzey Kore'nin füze fırlatma girişiminin başarısız olduğunu bildirdi.
Kuzey Kore, Güney Kore, ABD ve Japonya ile yaşadığı gerginlik kapsamında daha önce de balistik füze fırlatmıştı.
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