Terör örgütünün Erbil’deki ayaklanma planı bozuldu! Yakalandılar!

Terör örgütü PKK’nın son üç aydan bu yana, Erbil, Dohuk ve Süleymaniye kentlerindeki faaliyetlerini arttırması ve kırsal bölgelerin dışında kent merkezlerinde “Barış ve Özgürlük” ismi üzerinde örgütlenmesi Kürt yönetiminde rahatsızlık yarattı. Örgüt yöneticilerinin Kürt kentlerinde halkı tahrik ve ayaklanmaya hazırlandıkları yönündeki tespitler üzerine güvenlik birimlerinin harekete geçtiği belirtiliyor.
Terör örgütü PKK’nın özellikle gözaltıları ve tutuklanmaları önlemek üzere Avrupa pasaportuna sahip yandaşları aracılığı ile şehirlerde başlattığı örgütlenmenin faaliyetlerini hızlandırması üzerine Habertürk’e bilgi veren yerel yönetim içişleri bakanlığı yetkilileri, şu açıklamada bulundu:
"PKK, her fırsatta Kürt Bölgesi’nin iç işlerine müdahale etmeye çalıştı. Bugün de farklı farklı şekillerde Kürt bölgesi içerisinde Kürt Bölgesi’ne karşı hazırlanan planlar çerçevesinde ve içeriden aldığı destekle bölgede huzursuzluk ve karışıklık çıkarmaya çalışıyor. Bu bağlamda da Avrupa kimliğine sahip bazı vatandaşları Irak Kürt Bölgesi’ne göndererek Barış ve Özgürlük adlı grubunun çatısı altında Kürt Bölgesi’nin huzuru ve istikrarını bozmak için kullanmak istiyor."
Yerel Yetkililer, “Başkent Erbil bizim kırmızı çizgimizdir. Biz bu huzurun hiçbir bahaneyle ve herhangi bir grubun adı altında bozulmasına izin vermeyeceğiz” değerlendirmesinde de bulundu.
Örgütün faaliyetlerine hız verdiği bir süreçte PYD’nin üç önemli ismi de Erbil’de gözaltına alındı. Irak Kürt yönetimi dün akşam saatlerinde PYD'li bazı yöneticileri gözaltına aldı. Avrupa’dan gelip Suriye’nin kuzeyinde, PKK’nın kontrolündeki bölgelere gidecek grupları organize eden PYD'li yöneticilerin, Erbil Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına alındığı öğrenildi.
Kürt yönetiminin gözaltına aldığı isimler ise PYD Erbil Temsilcisi Mustafa Osman Halil, sözde Rojava Özerk Yönetimi Erbil Temsilcisi Cihad Hasan ve PYD üyesi Mustafa Aziz.
Gözaltına alınanların, Avrupa'dan gelen kimi örgüt destekçisi önemli isimleri karşılamak üzere Erbil Havaalanı'na geldikleri sırada gözaltına alındıkları ve organizatör oldukları belirtildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!