Terör örgütünün Erbil’deki ayaklanma planı bozuldu! Yakalandılar!

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Terör örgütü PKK’nın son üç aydan bu yana, Erbil, Dohuk ve Süleymaniye kentlerindeki faaliyetlerini arttırması ve kırsal bölgelerin dışında kent merkezlerinde “Barış ve Özgürlük” ismi üzerinde örgütlenmesi Kürt yönetiminde rahatsızlık yarattı. Örgüt yöneticilerinin Kürt kentlerinde halkı tahrik ve ayaklanmaya hazırlandıkları yönündeki tespitler üzerine güvenlik birimlerinin harekete geçtiği belirtiliyor.

"AVRUPA'DAN YANDAŞLARI BÖLGEYE GELDİ"

Terör örgütü PKK’nın özellikle gözaltıları ve tutuklanmaları önlemek üzere Avrupa pasaportuna sahip yandaşları aracılığı ile şehirlerde başlattığı örgütlenmenin faaliyetlerini hızlandırması üzerine Habertürk’e bilgi veren yerel yönetim içişleri bakanlığı yetkilileri, şu açıklamada bulundu:

"HUZURU VE İSTİKRARI BOZMAK İSTİYOR"

"PKK, her fırsatta Kürt Bölgesi’nin iç işlerine müdahale etmeye çalıştı. Bugün de farklı farklı şekillerde Kürt bölgesi içerisinde Kürt Bölgesi’ne karşı hazırlanan planlar çerçevesinde ve içeriden aldığı destekle bölgede huzursuzluk ve karışıklık çıkarmaya çalışıyor. Bu bağlamda da Avrupa kimliğine sahip bazı vatandaşları Irak Kürt Bölgesi’ne göndererek Barış ve Özgürlük adlı grubunun çatısı altında Kürt Bölgesi’nin huzuru ve istikrarını bozmak için kullanmak istiyor."

"ERBİL BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR"

Yerel Yetkililer, “Başkent Erbil bizim kırmızı çizgimizdir. Biz bu huzurun hiçbir bahaneyle ve herhangi bir grubun adı altında bozulmasına izin vermeyeceğiz” değerlendirmesinde de bulundu.

"IKBY, 3 PYD'LİYİ GÖZALTINA ALDI"

Örgütün faaliyetlerine hız verdiği bir süreçte PYD’nin üç önemli ismi de Erbil’de gözaltına alındı. Irak Kürt yönetimi dün akşam saatlerinde PYD'li bazı yöneticileri gözaltına aldı. Avrupa’dan gelip Suriye’nin kuzeyinde, PKK’nın kontrolündeki bölgelere gidecek grupları organize eden PYD'li yöneticilerin, Erbil Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına alındığı öğrenildi.

"GÖZALTINA ALINANLAR ORGANİZATÖR"

Kürt yönetiminin gözaltına aldığı isimler ise PYD Erbil Temsilcisi Mustafa Osman Halil, sözde Rojava Özerk Yönetimi Erbil Temsilcisi Cihad Hasan ve PYD üyesi Mustafa Aziz.

Gözaltına alınanların, Avrupa'dan gelen kimi örgüt destekçisi önemli isimleri karşılamak üzere Erbil Havaalanı'na geldikleri sırada gözaltına alındıkları ve organizatör oldukları belirtildi.