Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya’nın üstlendiği; her hafta birbirinden ünlü isimlerin konuk olduğu programın yeni bölümü 9 Temmuz Cuma akşamı saat 20:00'da izleyici karşısına çıkacak. Kuzey'in Oğlu Volkan Konak konukları kimler?

9 TEMMUZ KUZEY'İN OĞLU VOLKAN KONAK KONUKLARI İSİMLERİ

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın bu hafta yayınlanacak olan 12'nci bölümüne; Deniz Seki ve Hakan Altun konuk olacak.