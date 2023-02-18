Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
KUZEY ANADOLU FAY HATTI | Türkiye Kuzey Anadolu Fay Hattı hangi ilçelerden geçiyor ve nerelerden geçer? Kuzey Anadolu Fay hattı üzerindeki iller

Kuzey Anadolu Fay Hattı hangi il ve ilçelerden geçiyor? İşte hat üzerinde meydana gelen depremler

Türkiye'de Kuzey, Doğu ve Batı Anadolu olmak üzere üç büyük fay hattı bulunmaktadır. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki peş peşe yaşanan depremlerin ardından Türkiye fay hattı haritası ile risk sorgulamalarına yönelik araştırmalar çoğaldı. Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer alan il ve ilçeler ile hat üzerinde daha önce yaşanmış tüm depremleri haberimizde paylaştık. İşte Kuzey Anadolu Fay Hattı hakkında merak edilen bilgiler...

Giriş: 18.02.2023 - 10:39 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Türkiye'de 6 Şubat tarihinde meydana gelen peş peşe depremler sonrasında fay hatları sorgulamaları artış gösterdi. Türkiye'de bulunan en büyük fay hatlarından biri olan Kuzey Anadolu fay hattında yer alan iller ile KAF üzerinde meydana gelen depremleri haberimizde derledik. Peki, Kuzey Anadolu Fay Hattı nerede ve hangi illerden geçiyor? İşte konuyla ilgili merak edilenler...

  • KUZEY ANADOLU FAY HATTI TANIMI

    Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF), dünyanın en hızlı hareket eden ve en aktif sağ-yanal atımlı faylarından biridir.

    KAF sistemi, Anadolu Levhası'nın, güneyde Arap Levhası (yılda 25 mm'leri bulan hızlı sıkıştırma hareketi ile) ve kuzeyde (neredeyse hiç hareket etmeyen) Avrasya Levhası'nın arasında kalması ve bu sebeple batıya doğru açılma şeklinde hızla hareket etmesi sebebiyle yüksek sismik aktivite göstermektedir.

  • VAN GÖLÜ'NDEN SAROS KÖRFEZİ'NE TÜM KUZEY ANADOLU'YA UZANMAKTADIR

    KAF, 1100 km uzunluğunda sağ yönlü ve doğrultu atımlı aktif fay hattıdır. Yaklaşık olarak Van Gölü'nden Saros Körfezi'ne kadar tüm kuzey Anadolu'yu keser. Tek bir faydan oluşmaz, pek çok parçadan oluşan fay zonudur. Fay hattında, parçalanmış-ezilmiş kayaçlar, soğuk ve sıcak su kaynakları, gölcükler, traverten oluşumları, genç volkan konilerine rastlanır. 

    Fayın bazı kısımları depremler sırasında 0,5-1,5 m düşey, 1,5-4,3 m yatay atımlar yapmıştır. Genç Kuvaterner zamanından itibaren 800–1000 m yatay atım yaptığı ötelenen genç vadi yataklarından tespit edilmiştir.

  • KUZEY ANADOLU FAY HATTI ÜZERİNDE BULUNAN İLLER

    AFAD tarafından edinilen bilgiye göre, Kuzey Anadolu Fay Hattı ile Ege Bölgesi Graben Sistemi üzerinde 6'şar, Doğu Anadolu Fay Hattı'nda 4 ve diğer faylar üzerinde 8 olmak üzere 24 ilin doğrudan kent merkezinden aktif fay geçiyor. Ayrıca 80'den fazla ilçe de direkt aktif fay hatları üzerinde bulunuyor. 

    Türkiye'nin kuzey kesiminde doğu-batı doğrultusunda uzanan fay hattı Saros Körfezi'nden başlar, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Aras Vadisi’ne kadar uzanır. Bu kuşak Gelibolu, Marmara Denizi’nin derin kısımları, İzmit Körfezi, Adapazarı, Düzce-Bolu, Gerede, Merzifon, Suluova, Erbaa-Niksar, Kelkit vadisi ile Erzincan, Erzurum, Varto ve Van üzerinden geçen bir hat şeklinde uzanır. Ayrıca Çanakkale, Edremit, Bursa ve İznik bu kuşak içerisinde kalır.

  • KUZEY ANADOLU FAY HATTI ÜZERİNDE YAŞANMIŞ DEPREMLER

    1929 Sivas - Suşehri:  6,1 

    1939 Erzincan: 7,9

    1942 Niksar – Erbaa: 7,0 

    1943 Tosya – Ladik: 7,2

  • 1944 Bolu – Gerede: 7,2

    1951 Kurşunlu: 6,9 

    1957 Abant: 7,1 

    1966 Varto: 6,9 

  • 1967 Mudurnu: 7,1 

    1992 Erzincan: 6,7 

    1999 Gölcük: 7,4 

  • 1999 Düzce: 7,2 

    2022 Düzce: 6,0

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.