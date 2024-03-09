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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kuzenler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

        Kuzenler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

        Diyarbakır'da amca çocukları arasında çıkan silahlı kavgada kan aktı. 16 yaşındaki Kemalettin Aktepe yaşamını yitirdi. 1'i ağır 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 00:34 Güncelleme: 09.03.2024 - 00:34
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        Kuzenler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
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        Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, kuzenler arasında çıkan silahlı kavgada Kemalettin Aktepe (16) yaşamını yitirdi, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        Fotoğraf: İHA

        Olay, akşam saatlerinde Çınar ilçesine bağlı kırsal Yuvacık Mahallesi'nde meydana geldi. Amca çocukları arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Kemalettin Aktepe, Ali Aktepe ve Yusuf Aktepe yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Fotoğraf: İHA

        Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki bir hastaneye kaldırıldı. Kemalettin Aktepe doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken, Ali Altepe’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, Kemalettin Aktepe’nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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