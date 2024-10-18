Kuyumcuya mermi yağdırdılar!
Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Beylikdüzü'nde bir kuyumcuya gece yarısı silahlı saldırı düzenlendi. 16 kurşun camı çerçeveyi delik deşik etti. Dükkan sahibi haraç çetelerinden şüphelendiğini söyledi.
Giriş: 18.10.2024 - 19:32 Güncelleme: 18.10.2024 - 19:32
Olay, İstanbul'da meydana geldi.
İstanbul Beylikdüzü'nde bir kuyumcuya gece yarısı silahlı saldırı düzenlendi.
16 kurşun camı çerçeveyi delik deşik etti.
Dükkan sahibi haraç çetelerinden şüphelendiğini söyledi.
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