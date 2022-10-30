Kuyumcunun dalgınlığından faydalanıp altınları çaldılar!

Esenler'de müşteri gibi girdikleri kuyumcuda oyaladıkları çalışanın bir anlık dalgınlığından faydalanan 2 kişi, yaklaşık 100 bin liralık altın çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.
DHA'nın haberine göre olay, cuma günü saat 11.00 sıralarında Esenler Nene Hatun Caddesi'nde bir kuyumcuda yaşandı.
Yapancı uyruklu oldukları ileri sürülen 2 kişi, kuyumcu çalışanı Ender Gencer'e (21) kızlarına doğum günü hediyesi alacaklarını söyleyerek, altınlara bakmaya başladı. Seçtikleri ürün için sözde pazarlık yapan şüpheliler, oyaladıkları Gencer'in bir anlık dalgınlığından faydalanıp, çekmeceden içinde altın bulunan poşeti aldı. Çalışana fiyatta anlaşamadıklarını söyleyen şüpheliler, koşarak olay yerinden uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kuyumcu çalışanı Ender Gencer, "Dışarıda temizlik yapıyordum. Suriyeli 2 müşteri geldi. Kızına doğum günü hediyesi bakacağını söyledi. Ben de küpeleri çıkardım. Beğendi bir tane küpeyi, tarttım ve fiyatını söyledim. Daha sonra dolar üzerinden hesap etmemi söyledi. Ben de dolar üzerinden hesap ettim. Fiyatta anlaştık. Para üstü olarak bozuk dolarımın olmadığını söyledim. Daha sonra TL olarak istedi. Ben TL'de de bozuk paramın olmadığını söyledim. Sonra bir kargaşa çıktı, beni dalgınlığa getirdiler. O sıra bana yaklaşarak ata altını sordular. Sonra arkadaşıyla kendi aralarında yabancı dilde konuştu. Daha sonra elini kasaya attı. Kasaya attıktan sonra poşeti gösterdi. Ben de poşeti bırakması gerektiğini söyledim. Daha sonra poşetin içindeki altını sordu, ben de fiyatını hesaplarken o da altın dolu poşeti kasaya doğru indiriyordu. Ben indirdiğini zannetmiştim ama alıp cebine koyuyor. Daha sonra bana 50 dolar getirip beğendiği küpeyi alacağını söyleyerek koşarak uzaklaştı. Kaçtıkları zaman esnaf arkadaşlar olayı fark ediyor. Plakasını alıp bana söylüyorlar" dedi.
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