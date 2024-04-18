Kuyumcuda dehşet anları!
Olay, Giresun'da meydana geldi. Giresun'da silahlı iki gaspçı önce taksi sonra kuyumcudan 12 milyon lira değerinde altın çaldı. Tam kaçarlarken gözükara bir esnaf bıçakla araçlarının lastiklerini patlattı. İki suç ortağı da kıskıvrak yakalandı. Olay anları anbean kameralara yansıdı.
Giriş: 18.04.2024 - 23:12 Güncelleme: 18.04.2024 - 23:12
Olay, Giresun'da meydana geldi.
Giresun'da silahlı iki gaspçı önce taksi sonra kuyumcudan 12 milyon lira değerinde altın çaldı.
Tam kaçarlarken gözükara bir esnaf bıçakla araçlarının lastiklerini patlattı.
İki suç ortağı da kıskıvrak yakalandı.
Olay anları anbean kameralara yansıdı.
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