        Kuyudaki vahşetteki zanlı yakalandı! | Son dakika haberleri

        Kuyudaki vahşetteki katil zanlısı yakalandı!

        Zonguldak'ta kuyuda cansız bedeni bulunan 17 yaşındaki Hasret Akkuzu'nun ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yaşanan vahşette, olayın faili olduğu öne sürülen ve cezaevi firarisi olduğu öğrenilen D.B., Aydın'da yakalanarak gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2025 - 15:45 Güncelleme: 22.10.2025 - 15:54
        Zonguldak'ta köylülerin su kuyusunda bulduğu cansız bedenin 10 gün önce kaybolan 17 yaşındaki Hasret Akkuzu'ya ait olduğu ortaya çıktı. Katil zanlısı Aydın'da yakalanırken, gözaltındaki 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        İHA'nın haberine göre Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesi Koramanlar köyünde hayvanlarını otlatmak için araziye gelen köylüler tarafından 4 metre derinliğindeki kuyuda bir kadın cesedi bulundu.

        Fotoğraf: DHA

        KATİL ZANLISI AYDIN'DA YAKALANDI

        İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından otopsi için morga kaldırılan cansız bedenin 12 Ekim tarihinden itibaren kayıp olan 17 yaşındaki Hasret Akkuzu'ya ait olabileceği ihtimali üzerine ailesi Çaycuma Devlet Hastanesi'ne çağrıldı. Aile cesedin kızlarına ait olduğunu teşhis etti. Akkuzu'nun cesedi kesin ölüm sebebinin araştırılması için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        Akkuzu'nun kesin ölüm sebebinin Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanacak rapor doğrultusunda belli olacağı öğrenildi. Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 6 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Olayın faili olduğu öne sürülen ve cezaevi firarisi olduğu öğrenilen D.B. de Aydın'da yakalanarak gözaltına alındı. D.B.'nin Zonguldak'a getirileceği öğrenildi. Hasret Akkuzu'nun cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından köyüne defnedilmesi bekleniyor.

        #Son dakika haberler
