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        Haberler Gündem 3. Sayfa 'Kuyu 10' operasyonunda 11 şüpheli yakalandı! | Son dakika haberleri

        Son dakika haberi 'Kuyu 10' operasyonunda 11 şüpheli yakalandı!

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Karabük merkezli 3 ilde düzenlenen "KUYU-10" operasyonlarında elebaşılığını Sezgin Yüksel ve İmdat Yüksel'in yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlar sonucu elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 11 şüphelinin tamamı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 08:30 Güncelleme: 20.07.2024 - 09:15
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        'Kuyu 10' operasyonunda 11 şüpheli yakalandı!
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Karabük merkezli 3 ilde düzenlenen "Kuyu-10" operasyonunda elebaşılığını Sezgin ve İmdat Yüksel'in yaptığı suç örgütünün çökertilerek, 11 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

        AA'da yer alan habere göre Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, Karabük İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Karabük, İstanbul ve Ankara'da "Kuyu-10" operasyonunun düzenlendiğini belirtti.

        Operasyonda aralarında örgütün elebaşılığını yapan Sezgin Yüksel ve İmdat Yüksel'in de bulunduğu 11 suç örgütü üyesi şüphelinin yakalandığını bildiren Yerlikaya, şüphelilerin "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "yağma", "nitelikli dolandırıcılık", "kasten yaralama", "tehdit" ve "uyuşturucu madde ticareti" suçlarını işlediklerinin belirlendiğini ifade etti.

        Operasyonda 4 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, çok sayıda senet, pos cihazı ve doküman ele geçirildiğini belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

        "Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

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