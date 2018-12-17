Dün sabahtan beri etkili olan ve sabah saatlerine kadar aralıksız devam eden yağış nedeniyle yüksek alandaki ağaç dalları ve atıklar da sahile sürüklendi. Yağmur suyunun taşıdığı ağaç dalları ve molozlar denize ulaşmadan Sarısu sahilinde birikti.