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        Haberler Yaşam Kutuların içerisinden çıkan silika jel isimli küçük paketin amacı nedir ve nasıl kullanılır?

        Kutuların içerisinden çıkan silika jel isimli küçük paketin amacı nedir ve nasıl kullanılır?

        Alışveriş sırasında sıklıkla karşılaştığımız silika jel paketlerinin işlevi ve yararları birçok insan tarafından bilinmiyor. Oysa bu mini paketler, ürünleri korumak için kullanılıyor; üstelik silika jeller, günlük hayatta da oldukça işe yarıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.08.2023 - 12:35
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        • 1

          Birçok alışverişte karşımıza çıkan ve ve paketli bir küp şekeri andıran bu şeyin adı silika jel. Birçok kişi ne işe yaradığını bilmediği için çöpe atmayı tercih ediyor ancak minik paketin oldukça büyük bir işlevi var.

          Silika jel poşetler; nemi emmek ve eşyaları kuru tutmak için kullanılır. Markalar, ürünleri rutubetten korumak için özellikle ayakkabı ve çanta gibi yeni yapım ürünlere ekler.

        • 2

          Silika jel, esasen, kütlesinin yüzde 40'ına kadar su emebilen bir kum şeklidir.

          Göstergeli ve göstergesiz olmak üzere iki şekilde kullanılır. Göstergeli silika jel, nem emildiğinde kristallerin renk değiştirmesine neden olan kobalt içerir ve kobalt zehirli olduğundan, gıda ile temasından kaçınılmalıdır.

          Silikal jelleri ev içerisinde kullanabileceğiniz birçok yöntem var...

        • 3

          Tıraş bıçaklarına bakım yapın

          Tüm tıraş bıçaklarınızı bir kavanozda saklayın ve içinde bir silikon jel paketi koyun. Bıçakların asla kararmayacağını ve uzun süre kullanabileceğini göreceksiniz.

        • 4

          Islanmış bir cep telefonunu kurtarın

          Silika jel, ıslanmış bir telefonda suyu emmenin en iyi yoludur. Fazla suyu bir bezle silin ve telefonu, silika jeli de ekleyerek gece boyunca bir paketin içinde tutun.

        • 5

          Spor çantanızdaki kokuyu engelleyin

          Spor çantasında yer alan ıslak havlu ve çoraplar, çanta içinde kötü bir kokuya neden olur. Çantanın içine birkaç silika jel ekleyerek nemin yarattığı tüm kokuyu engelleyebilirsiniz.

        • 6

          Deri eşyalarınızı koruyun

          Deri, nem karşısında fazlasıyla yıpranır. Deri eşyalarınızın yanına koyacağınız bir silika jel, deriyi uzun süre nemden uzak tutar.

        • 7

          Gümüş eşyaların kararmasını önleyin

          Gümüş eşyalar ortamdaki nem nedeniyle kolayca kararır. Silika jeller sayesinde bunu engelleyebilirsiniz.

        • 8

          Araba ön camının buğulanmasını engelleyin

          Kış günlerinde bir sorun olan araç ön camının buğulanmasını engelleyebilirsiniz. Birkaç silika jeli gösterge paneline yakın bir yere koymanız yeterli.

          Kaynak: Times Of India, Good House Keeping

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