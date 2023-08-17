Kutuların içerisinden çıkan silika jel isimli küçük paketin amacı nedir ve nasıl kullanılır?

Birçok alışverişte karşımıza çıkan ve ve paketli bir küp şekeri andıran bu şeyin adı silika jel. Birçok kişi ne işe yaradığını bilmediği için çöpe atmayı tercih ediyor ancak minik paketin oldukça büyük bir işlevi var.

Silika jel poşetler; nemi emmek ve eşyaları kuru tutmak için kullanılır. Markalar, ürünleri rutubetten korumak için özellikle ayakkabı ve çanta gibi yeni yapım ürünlere ekler.