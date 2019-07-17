Kutluğ Ataman'dan konuşulacak sözler

17 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yönetmen Kutluğ Ataman, Habertürk'te Açık ve Net programında Kübra Par'ın sorularını yanıtladı. Sosyal medyada tartışılan açıklamalar yapan Ataman'ın sözlerinden satırbaşları:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye daha önce verdiği destekle bilinen Ataman, son seçimlerde AK Parti'ye oy vermediğini söyledi. Ataman, "Benim için önemli olan Parti, CHP değil. Benim için önemli olan Türkiye, birinci sınıf bir ülke olsun istiyorum. AK Parti ve Cumhurbaşkanı'nın verdiği sözler vardı. Bunların da bazılarını gerçekleştirdi, bazılarını gerçekleştirmedi" diye konuşan Ataman, şöyle devam etti:
"HEP ÜLKEMİ DÜŞÜNÜRÜM"
"Bu noktadan sonra bir başkası gelip daha iyi öneriler yaparsa... Mesela 'Her şey çok güzel olacak' diye Ekrem İmamoğlu geldi. Tabii Cumhurbaşkanı'na alternatif olarak gelmedi ama anlaşılan o ki, bir hazırlık var. Göreceğiz bakalım hakikaten her şey çok güzel olacak mı? Olursa buna Cumhurbaşkanı'nın da sevinmesi lazım. Önemli olan burada partiler değil ki... Ben her zaman Türkiye'yi gözeterek, ülkemin daha güzel olmasını düşündüğüm için bir siyasetçiye destek veririm. "
"SANATÇI DESTEK VEREBİLİR"
Ataman, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde "Her şey çok güzel olacak" sloganını paylaşarak Ekrem İmamoğlu'na destek veren sanatçılara yönelik eleştirilerin hatırlatılması üzerine "Sanatçıların eleştirilmesi yanlış. 'Her şey çok güzel olacak' sloganını atabilir birisi, ne zararı var bunun? Ben her zaman eleştirdim ama olumlu eleştiri olması gereken yerlerde olumlu eleştiri yaptım" diye konuştu.
"GEZİ'DE ÖZELEŞTİRİ GEREK"
Ataman, Gezi olayları ile ilgili olarak da tartışma yaratacak açıklamalarda bulundu. Çadırların yakılması talimatını verenlerin 15 Temmuz darbe girişiminde tankın içinde yakalandığını söyleyen Ataman, özeleştiri yapması gerekenler olduğunu belirterek "Mustafa Kemal'in askeriyiz diye yürüyen arkadaşlar acaba bugün 'Biz aslında Mustafa Kemal'in askerleri değil, Fetullah Gülen'in askerleriymişiz, farkında değilmişiz' diye kendilerine söylüyor mu?" diye konuştu. Ataman, sözlerinin ağır bulunabileceğinin belirtilmesi üzerine de "Kimseyi kızdırmak istemiyorum ama vakit geçince başka türlü gerçekler ortaya çıkabiliyor" dedi.
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