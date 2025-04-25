Kütahya'da okullar tatil mi? Vali duyurdu! 25 Nisan Kütahya ve çevre köylerde okul var mı, ders olacak mı?

Kütahya’da okulların tatil olup olmadığı ilde meydana gelen depremin ardıdnan merak edildi. Kütahya peş peşe depremlerle sarsılıyor. AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre Kütahya’nın Simav ilçesinde saat 07.23’te 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 8.81 kilometre olarak ölçüldü. Peki bugün Kütahya’da okullar tatil mi, ders var mı yok mu?