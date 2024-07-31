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        Haberler Gündem Kütahya’da minibüste yapılan aramada 10 kilo eroin ele geçirildi - Güncel haberler

        Minibüste 10 kilo eroin ele geçirildi

        Kütahya'da polisin durdurduğu minibüste yapılan aramada çuval içerisinde 10 kilo eroin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 18:31 Güncelleme: 31.07.2024 - 18:31
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        Minibüste 10 kilo eroin ele geçirildi
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        Kütahya Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri şüpheli Ö.Ç.’nin (36) kente uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine harekete geçti.

        Şüphelinin içinde olduğu minibüsü takibe alan ekipler, oluşturulan uygulama noktasında durdurdu. Dedektör köpeğin tepki verdiği çuvalla yapılan aramada 10 kilo ağırlığında eroin ele geçirdi. Şüpheli Ö.Ç. gözaltına alınarak işlemleri için emniyete götürüldü.

        Soruşturma sürüyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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