Kütahya sahur ve iftar saati kaçta? 2024 Ramazan İmsakiyesi Kütahya iftar, sahur ve imsak saatleri
On bir ayın sultanı Ramazan ayı 11 Mart Pazartesi günü itibariyle başlarken Kütahya sahur ve iftar saati merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il il imsakiye duyurulurken Kütahya sahur ve iftar saati kaçta, ezan kaçta okunacak sorusuna yanıt aranıyor. 2024 Ramazan imsakiyesi yayımlanmasıyla birlikte Kütahya İmsakiye takvimi vakti belli oldu. Her ilde farklı dakikalarda açılacak olan iftar için en erken ve en geç saatler merak ediliyor. İşte 2024 İmsakiye takvimi ile Kütahya iftar, sahur ve imsak saati vakitleri
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Kütahya sahur ve iftar saati 2024 Ramazan imsakiye vakitlerinde duyuruldu. Diyanet’in belirlediği imsakiye sayfalarında yer alan saatlere göre oruca başlayacak ve oruçlarını açacaklar. Güneşin illerde farklı saatlerde doğup batması nedeniyle Diyanet illere özel olarak namaz vakitleri belirliyor. Rahmet ve bereket ayında oruç tutacak olan vatandaşlar için il il iftar ve sahur saatleri araştırması yapıyor. Peki Kütahya sahur ve iftar saati kaçta, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan İmsakiyesi Kütahya iftar, sahur ve imsak saatleri vakti
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KÜTAHYA İMSAKİYE 2024
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2024 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı Arefe günü: 9 Nisan 2024 Salı (Yarım Gün)
Ramazan Bayramı birinci gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba
Ramazan Bayramı ikinci gün: 11 Nisan 2024 Perşembe
Ramazan Bayramı üçüncü gün: 12 Nisan 2024 Cuma
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KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 dini günler takvimini yayınladı. Böylece Kadir Gecesi tarihi de belli oldu.Yayınlanan takvime göre bu sene Kadir Gecesi 5 Nisan 2024 Cuma gününe denk gelmektedir.
KURBAN BAYRAMI 2024 NE ZAMAN?
Kurban Bayramı birinci gün: 16 Haziran 2024 Pazar
Kurban Bayramı ikinci gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi
Kurban Bayramı üçüncü gün: 18 Haziran 2024 Salı
Kurban Bayramı dördüncü gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba
ORUCUN FAYDALARI NELERDİR?
Oruç dünyevi hazlardan uzak durmaktır. Hz. Peygamber’in hadislerinde kötülüklerden koruyan bir kalkan olarak nitelendirilen (Buhârî, Savm, 9) orucun Arapça karşılığı olan savm/sıyâm kelimesinin kökünde de “kendini tutma, geri durma” anlamı vardır. Kişinin orucu bozan şeylere karşı kendini tutması anlamına gelen “imsak” yanında oruç kelimesi de hem maddi hem de manevi anlamda bir korunmayı, sakınmayı ve arınmayı ifade etmektedir.
Oruç, ahlakımızı güzelleştirir.
Oruç kötülüklerden korur.
Oruç, merhamet duygularını geliştirir. Oruç, insana yoksulların çektikleri sıkıntıyı yaşatır da onlara yardım elini uzatma alışkanlığı kazandırır.
Oruç sağlığı korur.
Oruç, insana sabırlı olmayı öğretir.
Oruç nimetlerin kadrini öğretir.
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