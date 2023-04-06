Kütahya Porselen'de üretime EYT freni

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Kütahya Porselen 1.304 çalışanının 359'unun EYT ve 15 yıllık hak kullanımı ile kendi istekleri sonucu işten ayrılması sebebiyle eski teknolojili üretim bantlarının bir kısmında üretimi durdurma kararı aldığını açıkladı.

Firmadan dün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada durdurulan faaliyetlerin üretime etkisinin yüzde 20 olduğu ifade edildi. Söz konusu 359 çalışana ödenen/ödenecek kıdem ve ihbar tazminatlarının toplamının 48 milyon TL olduğu bilgisi verildi.

Kütahya Porselen'in KAP açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Kamuya açıklanan 31.12.2022 finansal raporlarımızda yer alan toplam 1304 çalışanımızdan 359 çalışanımızın EYT ve 15 yıllık hak kullanımı, kendi istekleri ile işten ayrılmış olması sonucu çalışanlarımızın eksilmesinden kaynaklanan zorunlu durum nedeniyle, yılın son çeyreğinde devreye alınması planlanan yeni teknoloji komple yatırım tesisimiz devreye alınıncaya kadar, kısmen 2.el, kısmen eski teknoloji üretim hatlarımızın duruşa geçirilmesine, karar verilmiştir."

YÜZDE 96 ÜCRET ARTIŞI

Bu arada şirketten ayrıca yapılan bir açıklamada da Çimse-İş Sendikası ile yürütülen toplu iş sözleşmelerinin 3 Nisan'da sonuçlandığı duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre 1 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere 31 Aralık 2024 tarihine kadar iki yıllık süreyi kapsayan sözleşme kapsamında çalışanlara giydirilmiş ücret olarak ortalama yüzde 96 bandında ücret artışı sağlandı.

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