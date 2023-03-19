Minibüs ile işçi servisi çarpıştı: 7 yaralı

Adem Kara yönetimindeki minibüs, Dumlupınar Mahallesi Ömer Halisdemir Caddesi'ndeki kavşakta, Mahmut Çağlayan'ın kullandığı işçi servisiyle çarpıştı.

İşçi taşıyan servis aracı, çarpışmanın ardından kavşak içinde devrildi.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 7 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.