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Kütahya'daki trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Kütahya'da minibüs ile işçi servisinin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

Giriş: 19.03.2023 - 19:38 | Güncelleme: ABONE OL
Kütahya'daki trafik kazasında 7 kişi yaralandı
Minibüs ile işçi servisi çarpıştı: 7 yaralı
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AA

Adem Kara yönetimindeki minibüs, Dumlupınar Mahallesi Ömer Halisdemir Caddesi'ndeki kavşakta, Mahmut Çağlayan'ın kullandığı işçi servisiyle çarpıştı.

İşçi taşıyan servis aracı, çarpışmanın ardından kavşak içinde devrildi.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 7 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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