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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kütahya'da tilkiye çarpan otomobil devrildi: 1 ölü

        Kütahya'da tilkiye çarpan otomobil devrildi: 1 ölü

        Kütahya'da yola çıkan tilkiye çarpan otomobil şarampole devrildi. Feci kazada otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 03:39 Güncelleme: 29.01.2024 - 03:40
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        Tilkiye çarpan otomobil devrildi: 1 ölü
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        Kütahya'nın Şaphane ilçesinde, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Mehmet Dağ (47) yönetimindeki otomobil, Gediz-Simav karayolunun 47. kilometresinde Karamanca köyü yakınlarında şarampole devrildi.

        Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        AA'nın haberine göre, olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen sürücü Dağ'ın cansız bedeni, Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Yapılan incelemede, Dağ’ın kullandığı otomobilin yola çıkan tilkiye çarptıktan sonra devrildiği belirlendi.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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        #haberler
        #Kütahya
        #Son dakika haberler
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