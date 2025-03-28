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        Haberler Gündem Güncel Kütahya'da orman yangını | Son dakika haberleri

        Kütahya'da orman yangını

        Kütahya'nın Gediz ilçesinde Murat Dağı orman bölgesinde çıkan yangın, ekiplerin 4 saat süren müdahalesi sonrasında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 21:59 Güncelleme: 29.03.2025 - 00:18
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        Kütahya'da orman yangını
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        Kütahya Gediz Çukurören köyü yakınlarında bulunan Murat Dağı orman bölgesinde saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Dumanların yükselmesiyle harekete geçen köylüler, yangına ilk müdahaleyi yaparken durumu orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Gediz Orman İşletme Müdürlüğü, Gediz Belediyesi ve çevre itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yoğun çabalarına rağmen, yangın rüzgarın etkisiyle yayıldı. Altıntaş ilçesi sınırlarında bulunan ormanlık alana da sıçrayan yangın söndürüldü.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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