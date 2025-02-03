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        Haberler Gündem Güncel Kütahya'da "Genç İyilik Hareketi Derneği" kuruldu | Son dakika haberleri

        Kütahya'da genç aktivistler "Genç İyilik Hareketi Derneği" kuruldu

        Kütahya'da uzun yıllardır bireysel olarak yardım faaliyetlerinde bulunan genç aktivistler, çalışmalarını daha organize bir şekilde sürdürebilmek amacıyla "Genç İyilik Hareketi Derneği"ni kurdu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 16:29 Güncelleme: 03.02.2025 - 16:29
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        Kütahya'da "Genç İyilik Hareketi Derneği" kuruldu
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        Kütahya'da uzun yıllardır bireysel olarak yardım faaliyetlerinde bulunan genç aktivistler, çalışmalarını daha organize bir şekilde sürdürebilmek amacıyla Genç İyilik Hareketi Derneğini kurdu.

        Kuruluşu 6 Ocak 2025 tarihi itibarıyla resmi olarak tamamlanan derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Özkul, yaptığı açıklamada, derneğin "İyilik Bulaşıcıdır" misyonuyla hareket edeceğini belirterek, şunları söyledi:

        "Alan el ile veren el arasında köprü olacağız. Hayırseverlerden temin edeceğimiz gıda, ekmek, et gibi temel ihtiyaç malzemelerini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıracağız. Uzun zamandır bireysel olarak elimizden geldiği kadar ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunuyorduk. Artık bu çabalarımızı daha kurumsal bir yapıyla sürdürmek istiyoruz. Bu amaçla Genç İyilik Hareketi adı altında derneğimizi kurduk. Ramazan ayında dur durak bilmeden ihtiyaç sahiplerine ulaştık. Şimdi de aynı inanç ve azimle, daha fazla kişiye ulaşmak için çalışacağız.

        Gıda, giyim, nakdi yardım, öğrencilere kırtasiye desteği, kış aylarında odun ve kömür yardımı gibi çeşitli alanlarda faaliyet göstereceğiz. Yardımlarımızı en adil şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı hedefliyoruz. Derneğimize destek olan veya destek olacak tüm hayırseverlere şimdiden teşekkür ediyor, derneğimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum."

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