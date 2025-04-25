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        Haberler Gündem Kütahya'da fuhuş operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı - Güncel haberler

        Kütahya'da fuhuş operasyonu: 6 tutuklama

        Kütahya'da gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 1'i kadın 6 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 00:50 Güncelleme: 25.04.2025 - 00:50
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        Kütahya'da fuhuş operasyonu: 6 tutuklama
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        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda "fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama" suçundan yakalanan H.A. (41), İ.K. (54), S.Y. (66), T.K. (76), İ.K. (69) ve Ö.A'nın (36) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Dün polis ekiplerince kent merkezinde fuhuş olaylarının tespiti, fuhşa zorlanan kadınların kurtarılması ve bu suçu işleyenlerin yakalanarak adli makamlara teslim edilmesi amacıyla 7 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 1'i kadın 6 zanlı gözaltına alınmıştı. Adreslerde yapılan aramalarda kurusıkı tabanca, bu tabancaya ait mermiler, cinsel ürünler, peruk ve dijital materyaller ele geçirilmişti.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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