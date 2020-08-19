Hisarcık Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Hamam köyünde bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Karantinaya alınan köydeki vatandaşların ihtiyaçlarının, Hisarcık Vefa Destek Birimi tarafından karşılanacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Hamam köyünde Kovid-19 pozitif vakalardaki artış nedeniyle bireysel izolasyonun yeterli olamayacağı, alınan tedbirlerin bulaşmanın yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla 14 gün süreyle karantina uygulaması başlatılması kararı alınmıştır."

AA'nın haberine göre; Hisarcık ilçesine bağlı Karbasan köyü de Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alınmıştı.