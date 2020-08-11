AA

30 Ağustos Mahallesi Süleyman Şah Sokak’ta ikamet eden İlyas ve Aysel Avşar çifti, dün akşam saatlerinde evlerinin önünde oynayan 8 yaşındaki oğulları Muhammed Arda'nın kaybolduğunu, komşularının desteğiyle yaptıkları aramalardan sonuç alamadıklarını belirterek İl Emniyet Müdürlüğüne başvuruda bulundu.

AA'nın haberine göre; üstünde kahverengi kareli gömlek, siyah pantolon ve ayağında terlik bulunduğu belirtilen çocuğun bulunması için polis ekiplerinin başlattığı arama çalışmaları devam ediyor.