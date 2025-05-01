Kütahya'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Simav olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 10,66 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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Deprem, Kütahya kent merkezi ve ilçelerde hissedildi.

KÜTAHYA VALİSİ IŞIN'DAN AÇIKLAMA

Kütahya Valisi Musa Işın, X hesabından yaptığı açıklamada,"Simav ilçesinde saat 14.38'de, 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini hatırlatarak, "Bizi müteessir edecek herhangi bir olumsuzluk meydana gelmemiştir. Hemşehrilerimize çok geçmiş olsun. Allah ülkemizi ve aziz milletimizi korusun." ifadelerini kullandı.

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KÖYLÜLER GECEYİ DIŞARIDA GEÇİRİYOR

Kütahya'da Simav ilçesinde depremlerin merkez üssü olan Yemişli köylüleri, devam eden sarsıntılar nedeniyle geceyi dışarıda geçiriyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.38'de merkez üssü Simav olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Ardından saat 20.07'de yine 3,8 büyüklüğünde bir sarsıntı daha meydana geldi.

Depremlerin merkez üssü Yemişli köyünde yaşayan vatandaşlar, devam eden artçılar nedeniyle evlerinden dışarı çıktı.

Geceyi dışarıda geçiren köylüler, sokak arasında ateş yakarak ısınmaya çalışıyor. Köy muhtarı İsmail Aydoğdu, AA muhabirine, devam eden artçı sarsıntılar nedeniyle evlerine girmeye korktuklarını söyledi. Endişeli bekleyişlerinin sürdüğünü belirten Aydoğdu, "Bölgede hava yağışlı. Korkudan evlerimize giremiyoruz. Köylülerimiz ateşin başında ısınıyor." dedi. Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.