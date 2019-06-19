Veronica, 2016 yılında saçlarını kaybetti. "Saçlarımı kaybettiğimde lisedeydim. İki hafta boyunca saçlarım her gün sınıfa düşüyordu. Bununla başa çıkmak benim için çok zordu, arkadaşlarım neler olduğunu anlamamıştı bu yüzden de benden kaçtılar" dedi ve ekledi: "Başkalarının benim hakkımda ne söylediğinin veya ne düşündüğünün önemli olmadığını fark etmem uzun zaman aldı. Kendi mutluluğunuz için başkalarına güvenmeyin. Olmak istediğiniz kişi olun."