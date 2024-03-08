'Kusursuz Dünya Müzikali' Zorlu PSM sahnesinde

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Zorlu Çocuk Tiyatrosu'nun, “Bir Hayal Bir Oyun” yarışmasının 2020 yılı kazananı Elif Sude Dobra’nın kaleme aldığı ‘Acayip Teknolojik Masallar’ hikayesinden sahneye uyarlanan Kusursuz Dünya Müzikali’yle her yaştan izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

Başrolünde Pınar Altuğ Atacan, Yağmur Topçu ve Yarkın Ünsal yer aldığı oyun,10-16-30 Mart’ta Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde 10-16-30 Mart’ta seyirciylerle buluşacak. Yenilikçi dekoru ve kostümleri, müzikleri ve danslarıyla Pinokyo, Hansel ile Gratel, Kırmızı Başlıklı Kız Kusursuz Dünya Müzikali’nde benzersiz bir maceraya çıkıyor!

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OYUNUN KONUSU

Kusursuz Dünya Müzikali’nde Kiraz, kendini “Kusursuz Dünya” bilgisayar oyununa kaptırmış bir çocuktur. Tek isteği tüm bölümleri geçip yenilmez komutan Torumar’ın baş askeri olmaktır. Annesi; Nejla ile babası; Cemal çözüm olarak bilgisayarı, tableti ve telefonu yasaklar. Ancak Kusursuz Dünya, Kiraz’ı bırakmaz. Kusursuz Dünya’nın Yenilmez Komutanı Torumar, Kiraz’a hayır diyemeyeceği bir teklif sunar. Onu sanal dünyanın sonsuzluğuna davet eder ve Pinokyo eşliğinde bir maceraya çıkarır. Hansel ile Gratel, Kırmızı Başlıklı Kız, gibi birçok masalın içine dahil olan Kiraz, sonunda Torumar’ın baş askeri olabilecek midir?

Kusursuz Dünya Müzikali 10-16-30 Mart biletleri passo.com.tr'de satışta!