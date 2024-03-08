Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'Kusursuz Dünya Müzikali' Zorlu PSM sahnesinde

        'Kusursuz Dünya Müzikali' Zorlu PSM sahnesinde

        Başrolünde Pınar Altuğ Atacan, Yağmur Topçu ve Yarkın Ünsal yer aldığı 'Kusursuz Dünya Müzikali', 10-16-30 Mart'ta Zorlu PSM Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2024 - 00:01 Güncelleme: 08.03.2024 - 00:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Kusursuz Dünya Müzikali' sahnede
        ABONE OL
        ABONE OL

        Zorlu Çocuk Tiyatrosu'nun, “Bir Hayal Bir Oyun” yarışmasının 2020 yılı kazananı Elif Sude Dobra’nın kaleme aldığı ‘Acayip Teknolojik Masallar’ hikayesinden sahneye uyarlanan Kusursuz Dünya Müzikali’yle her yaştan izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

        Başrolünde Pınar Altuğ Atacan, Yağmur Topçu ve Yarkın Ünsal yer aldığı oyun,10-16-30 Mart’ta Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde 10-16-30 Mart’ta seyirciylerle buluşacak. Yenilikçi dekoru ve kostümleri, müzikleri ve danslarıyla Pinokyo, Hansel ile Gratel, Kırmızı Başlıklı Kız Kusursuz Dünya Müzikali’nde benzersiz bir maceraya çıkıyor!

        REKLAM

        OYUNUN KONUSU

        Kusursuz Dünya Müzikali’nde Kiraz, kendini “Kusursuz Dünya” bilgisayar oyununa kaptırmış bir çocuktur. Tek isteği tüm bölümleri geçip yenilmez komutan Torumar’ın baş askeri olmaktır. Annesi; Nejla ile babası; Cemal çözüm olarak bilgisayarı, tableti ve telefonu yasaklar. Ancak Kusursuz Dünya, Kiraz’ı bırakmaz. Kusursuz Dünya’nın Yenilmez Komutanı Torumar, Kiraz’a hayır diyemeyeceği bir teklif sunar. Onu sanal dünyanın sonsuzluğuna davet eder ve Pinokyo eşliğinde bir maceraya çıkarır. Hansel ile Gratel, Kırmızı Başlıklı Kız, gibi birçok masalın içine dahil olan Kiraz, sonunda Torumar’ın baş askeri olabilecek midir?

        Kusursuz Dünya Müzikali 10-16-30 Mart biletleri passo.com.tr'de satışta!

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Zorlu PSM
        #Kusursuz Bir Dünya
        #pınar altuğ
        #çocuk tiyatrosu
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Maçta 1 gol var!
        Maçta 1 gol var!
        Ukrayna lideri Zelenskiy yarın Türkiye'ye geliyor
        Ukrayna lideri Zelenskiy yarın Türkiye'ye geliyor
        Sudan Cumhurbaşkanının oğlu kaza yaptı
        Sudan Cumhurbaşkanının oğlu kaza yaptı
        İsveç resmen NATO'ya katıldı
        İsveç resmen NATO'ya katıldı
        Bakan Fidan'dan ABD'de kritik mesaj
        Bakan Fidan'dan ABD'de kritik mesaj
        Eylem Tok ve oğluna tutuklama kararı
        Eylem Tok ve oğluna tutuklama kararı
        Caner Erkin'e dev ceza!
        Caner Erkin'e dev ceza!
        Pazar günü havalar ısınacak
        Pazar günü havalar ısınacak
        Daireden kötü kokular geldi! 15 gün önce öldüğü belirlendi
        Daireden kötü kokular geldi! 15 gün önce öldüğü belirlendi
        Yatırım danışmanlığı dolandırıcılığı operasyonu: 6 tutuklama
        Yatırım danışmanlığı dolandırıcılığı operasyonu: 6 tutuklama
        Trump Biden'a meydan okudu: "Kozlarımızı paylaşalım"
        Trump Biden'a meydan okudu: "Kozlarımızı paylaşalım"
        CHP'de 'DEM Parti' polemiği!
        CHP'de 'DEM Parti' polemiği!
        Almanya'da yeni grev dalgası
        Almanya'da yeni grev dalgası
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        5 şehirde 0,69 faiz ve 180 ay vadeli kredi kampanyası
        5 şehirde 0,69 faiz ve 180 ay vadeli kredi kampanyası
        OPEC+ kesintileri ülkeler için ne anlama geliyor?
        OPEC+ kesintileri ülkeler için ne anlama geliyor?
        Derslik vakadan ameliyat oldu
        Derslik vakadan ameliyat oldu
        Gözü Lucescu'nun rekorunda!
        Gözü Lucescu'nun rekorunda!
        En çok kazanan oyuncular
        En çok kazanan oyuncular
        Çevirmenlik tarih mi oluyor?
        Çevirmenlik tarih mi oluyor?
        Habertürk Anasayfa