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        Haberler Bilgi Yaşam Kuşluk namazı nasıl kılınır? Kuşluk namazı ne zaman kılınır ve kaç rekattır?

        Kuşluk namazı nasıl kılınır? Kuşluk namazı ne zaman kılınır ve kaç rekattır?

        Müslüman bireylere farz kılınmış bir ibadet olan namaz günün belirli saatlerinde ve beş kez olmak üzere kılınması her Müslüman bireyin mükellef olduğu bir ibadettir. Müslüman kadınlar ve erkekler için farz kılınan namazların yanında Kuşluk namazlar da vardır. Peki 4-8-12 rekat kuşluk namazı nasıl kılınır? Konu ile ilgili detaylar için yazının devamını okuyabilirsiniz…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2025 - 11:01 Güncelleme: 28.02.2025 - 11:01
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        Kuşluk namazı nasıl kılınır?
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        Arapça anlamı “güneş isabet etmek, terletmek, kuşluk yemeği yemek” anlamlarına gelen Duha kelimesi kuşluk vakti, gün aydınlığı anlamlarına gelir. Duha veya İşrak namazı olarak da bilinen Kuşluk namazı günün doğuşuyla beraber keharet vaktinde kılınan bir namazdır. Peki kuşluk namazı kaç rekat? Konu ile ilgili tüm detaylar için okumaya devam edebilirsiniz…

        KUŞLUK NAMAZI KAÇ REKAT?

        İlk olarak “Kuşluk namazı kaç rekat?” sorusunun yanıtını vermek önemlidir. Duha (Kuşluk) namazı dört, sekiz ve on iki rekat olarak kılınabilir. Bunun yanı sıra en az iki rekat olarak kılınabileceğine dair görüşlerde bulunur. Bu konuda Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından yayınlanan yönlendirmeler şöyledir;

        “Kuşluk (duhâ) namazı; güneşin doğuşundan yaklaşık 40-50 dakika geçmesinden itibaren öğle vaktine yaklaşık 10 dakika kalıncaya kadar kılınabilen nâfile bir namazdır. Hadis kaynaklarında çokça teşvik edilen duhâ (kuşluk) namazı; iki rek'attan on iki rek'ata kadar kılınabilir (Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 78-84 [719 vd.]; Tirmizî, Vitir, 15 [473]; İbn Mâce, İkâmetü's-salavât, 187 [1380]; Bezzâr, el-Müsned, 9/335-336 [3890]|; el-Fetâva’l-Hindiyye, 1/112).”

        KUŞLUK NAMAZI NE ZAMAN NASIL KILINIR?

        Peki “Kuşluk namazı ne zaman nasıl kılınır?” Kuşluk namazının vakti güneşin doğup “bir mızrak boyu” yükselmesinden, yani 45-50 dakika geçmesinden sonra başlayıp zeval vaktine kadar ulemâ tarafından genellikle tercih edilen vakit gündüzün ilk dörtte birinin geçtiği, güneşin sıcaklığının yakmaya başladığı zamandır. Kuşluk namazı şu şekilde kılınır;

        1. Rekat

        • Sübhaneke,

        • Euzü besmele,

        • Fatiha Suresi,

        • Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim okunur,

        • Rükû (3 defa "Sübhane Rabbiyel Azîm"),

        • Peşpeşe 2 secde (Her secdede 3'er defa, "Sübhane Rabbiyel Aliyyil âlâ").

        2. Rekat

        • Besmele,

        • Fatiha Suresi,

        • Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim okunur,

        • Rükû (3 defa "Sübhane Rabbiyel Azîm"),

        • 2 defa Secde (Her secdede 3'er defa "Sübhane Rabbiyel Aliyyil âlâ"),

        • Tahiyyata oturulur. Ettehiyyatü, salli ve bârik duaları okunarak önce sağ tarafa, sonra sol tarafa selam verilir.

        • Selam verilirken; "esselamü aleyküm ve rahmetullah" denilir.

        Not: Kaç rekat duha namazı kılınacaksa, belirtildiği şekilde ikişer rekat olarak kılınabilir.

        KUŞLUK NAMAZINDA HANGİ DUALAR OKUNUR?

        Peki Kuşluk namazında hangi dualar okunur? Kuşluk namazının ilk rekatında Sübhaneke, Fatiha Suresi, Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim okunur. İkinci rekatında ise Fatiha Suresi, Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim okunur, Ettehiyyatü, salli ve bârik duaları okunur. “Kuşluk namazı kılınırken diğer namazlarda olduğu gibi Fâtiha’dan sonra Kur’an’dan herhangi bir yerin okunması mümkünse de Ukbe b. Âmir’in, “Resûlullah bize, kuşluk vaktiyle ilgili olan Şems sûresiyle Duhâ sûresini okuyarak kuşluk namazını kılmamızı emretti” şeklindeki rivayetinden hareketle (Ahmed b. Hüseyin el-Beyhakī, I, 328; İbn Hacer, III, 298; Bedreddin el-Aynî, VII, 240) bu iki sûrenin okunması tavsiye edilmiştir. Ancak Nevevî, İhlâs sûresinin Kur’an’ın üçte birine, Kâfirûn sûresinin dörtte birine denk olduğuna dair rivayetlere dayanarak kuşluk namazında bu sûreleri okumanın da sünnet olduğu görüşünü ileri sürer (Şerḥu Müslim, II, 117).”

        Bu bilgiler ışığında aşağıda bu duaların okunuşunu bulabilirsiniz;

        SÜBHÂNEKE

        ‘Sübhânekellâhümme ve bihamdik ve tebârakesmük ve teâlâ ceddük (ve celle senâük) ve lâ ilâhe ğayruk’ Not: (vecelle senâuk kısmı sadece cenaze namazında okunur.)

        ETTEHİYYÂTÜ

        Ettehiyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât. Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü ve rahmetullâhi ve berakâtühü. Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-Sâlihîn. Eşhedü ellâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasülüh.

        SALLİ-BÂRİK DUÂLARI

        Allâhümme salli alâ Muhammediv ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrahîm. İnneke hamîdüm mecîd.

        Allâhümme bârik alâ Muhammediv ve alâ âli Muhammed. Kemâ barekte alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrâhîm. İnneke hamîdüm mecîd

        Fatiha Suresi

        1- Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

        2- Elhamdulillâhi Rabbi’l-âlemîn.

        3- Er-Rahmâni’r-Rahîm.

        4- Mâliki yevmi’d-dîn.

        5- İyyâke na’budu ve iyyâke neste’în.

        6- İhdine’s-sırâta’l-mustakîm.

        7- Sırâta’l-lezîne en’amte aleyhim. Ğayri’l-meğdûbi aleyhim ve le’d-dâllîn.

        ŞEMS

        1.Veşşemsi ve duhaha.

        2.Velkameri iza tekaha.

        3.Vennehari iza cellaha.

        4.Velleyli iza yağşaha.

        5.Vessmai ve ma benaha.

        6.Vel'ardı ve ma tahaha.

        7.Ve nefsin ve ma sevvaha.

        8.Feelhemeha fücureha ve takvaha.

        9.Kad efleha men zekkaha.

        10.Ve kad habe men dessaha.

        11.Kezzebet semudü bitağvaha.

        12.İzinbe'ase eşkaha.

        13.Fekale lehüm resulullahi nakatallahi ve sukyaha.

        14.Fekezzebuhü fe'akaruha fedemdeme 'aleyhim rabbühüm bizenbihim fesevvaha.

        15.Ve la yehafi 'ukbaha.

        DUHA

        1.Vedduha.

        2.Velleyli iza seca.

        3.Ma vedde'ake rabbüke ve ma kala.

        4.Ve lel'ahıretü hayrün leke minel'ula.

        5.Ve lesevfe yu'tıyke rabbüke feterda.

        6.Elem yecidke yetiymen feava.

        7.Ve vecedeke dallen feheda.

        8.Ve vecedeke 'ailen feağna.

        9.Femmel yetiyme fela takher.

        10.Ve emmessaile fela tenher.

        11.Ve emma binı'meti rabbike fehaddis.

        İHLAS

        -Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

        1- Gul huvallâhu ehad.

        2- Allâhu’s-samed.

        3- Lem yelid ve lem yûled.

        4- Ve lem yekun lehû kufuven ahad.

        KAFİRUN

        Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

        1- Gul yâ eyyuhe’l-kâfirûn.

        2- Lâ a’budu mâ ta’budûn.

        3- Ve lâ entum âbidûne mâ a’bud.

        4- Velâ ene âbidun mâ abettum.

        5- Velâ entum âbidûne mâ a’bud.

        6- Lekum dînukum veliye dîn.

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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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