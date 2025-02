Kuşluk namazı nasıl kılınır? Kuşluk namazı ne zaman kılınır ve kaç rekattır?

Arapça anlamı “güneş isabet etmek, terletmek, kuşluk yemeği yemek” anlamlarına gelen Duha kelimesi kuşluk vakti, gün aydınlığı anlamlarına gelir. Duha veya İşrak namazı olarak da bilinen Kuşluk namazı günün doğuşuyla beraber keharet vaktinde kılınan bir namazdır. Peki kuşluk namazı kaç rekat? Konu ile ilgili tüm detaylar için okumaya devam edebilirsiniz…

KUŞLUK NAMAZI KAÇ REKAT?

İlk olarak “Kuşluk namazı kaç rekat?” sorusunun yanıtını vermek önemlidir. Duha (Kuşluk) namazı dört, sekiz ve on iki rekat olarak kılınabilir. Bunun yanı sıra en az iki rekat olarak kılınabileceğine dair görüşlerde bulunur. Bu konuda Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından yayınlanan yönlendirmeler şöyledir;

“Kuşluk (duhâ) namazı; güneşin doğuşundan yaklaşık 40-50 dakika geçmesinden itibaren öğle vaktine yaklaşık 10 dakika kalıncaya kadar kılınabilen nâfile bir namazdır. Hadis kaynaklarında çokça teşvik edilen duhâ (kuşluk) namazı; iki rek'attan on iki rek'ata kadar kılınabilir (Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 78-84 [719 vd.]; Tirmizî, Vitir, 15 [473]; İbn Mâce, İkâmetü's-salavât, 187 [1380]; Bezzâr, el-Müsned, 9/335-336 [3890]|; el-Fetâva’l-Hindiyye, 1/112).”

KUŞLUK NAMAZI NE ZAMAN NASIL KILINIR?

Peki “Kuşluk namazı ne zaman nasıl kılınır?” Kuşluk namazının vakti güneşin doğup “bir mızrak boyu” yükselmesinden, yani 45-50 dakika geçmesinden sonra başlayıp zeval vaktine kadar ulemâ tarafından genellikle tercih edilen vakit gündüzün ilk dörtte birinin geçtiği, güneşin sıcaklığının yakmaya başladığı zamandır. Kuşluk namazı şu şekilde kılınır;

1. Rekat

• Sübhaneke,

• Euzü besmele,

• Fatiha Suresi,

• Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim okunur,

• Rükû (3 defa "Sübhane Rabbiyel Azîm"),

• Peşpeşe 2 secde (Her secdede 3'er defa, "Sübhane Rabbiyel Aliyyil âlâ").

2. Rekat

• Besmele,

• Fatiha Suresi,

• Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim okunur,

• Rükû (3 defa "Sübhane Rabbiyel Azîm"),

• 2 defa Secde (Her secdede 3'er defa "Sübhane Rabbiyel Aliyyil âlâ"),

• Tahiyyata oturulur. Ettehiyyatü, salli ve bârik duaları okunarak önce sağ tarafa, sonra sol tarafa selam verilir.

• Selam verilirken; "esselamü aleyküm ve rahmetullah" denilir.

Not: Kaç rekat duha namazı kılınacaksa, belirtildiği şekilde ikişer rekat olarak kılınabilir.

KUŞLUK NAMAZINDA HANGİ DUALAR OKUNUR?

Peki Kuşluk namazında hangi dualar okunur? Kuşluk namazının ilk rekatında Sübhaneke, Fatiha Suresi, Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim okunur. İkinci rekatında ise Fatiha Suresi, Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim okunur, Ettehiyyatü, salli ve bârik duaları okunur. “Kuşluk namazı kılınırken diğer namazlarda olduğu gibi Fâtiha’dan sonra Kur’an’dan herhangi bir yerin okunması mümkünse de Ukbe b. Âmir’in, “Resûlullah bize, kuşluk vaktiyle ilgili olan Şems sûresiyle Duhâ sûresini okuyarak kuşluk namazını kılmamızı emretti” şeklindeki rivayetinden hareketle (Ahmed b. Hüseyin el-Beyhakī, I, 328; İbn Hacer, III, 298; Bedreddin el-Aynî, VII, 240) bu iki sûrenin okunması tavsiye edilmiştir. Ancak Nevevî, İhlâs sûresinin Kur’an’ın üçte birine, Kâfirûn sûresinin dörtte birine denk olduğuna dair rivayetlere dayanarak kuşluk namazında bu sûreleri okumanın da sünnet olduğu görüşünü ileri sürer (Şerḥu Müslim, II, 117).”

Bu bilgiler ışığında aşağıda bu duaların okunuşunu bulabilirsiniz;

SÜBHÂNEKE

‘Sübhânekellâhümme ve bihamdik ve tebârakesmük ve teâlâ ceddük (ve celle senâük) ve lâ ilâhe ğayruk’ Not: (vecelle senâuk kısmı sadece cenaze namazında okunur.)

ETTEHİYYÂTÜ

Ettehiyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât. Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü ve rahmetullâhi ve berakâtühü. Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-Sâlihîn. Eşhedü ellâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasülüh.

SALLİ-BÂRİK DUÂLARI

Allâhümme salli alâ Muhammediv ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrahîm. İnneke hamîdüm mecîd.