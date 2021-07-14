KUŞKONMAZLI RİSOTTO MALZEMELERİ

5 adet kuşkonmaz taze

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım adet soğan, orta boy, ince küp doğranmış

1 diş sarımsak, ince doğranmış

1 su bardağı arborio pirinci

1 su bardağı su

2 yemek kaşığı beyaz üzüm sirkesi

2,5 su bardağı su, kaynar

1 adet Et Suyu Bulyon

2 yemek kaşığı tereyağı

Yarım su bardağı parmesan, rendelenmiş

KUŞKONMAZLI RİSOTTO NASIL YAPILIR?

Kuşkonmazların kenarlarını bıçak yardımıyla temizleyin, kılçıklarını alın. Tuzlu kaynar suda 30 saniye haşlayın ve buzlu suya alın. Küçük doğrayıp kenara alın.

Zeytinyağını tencerede ısıtın, soğanları ekleyip yumuşayana dek kavurun, sarımsakları ekleyip renk almasına izin vermeden kavurun.

Pirinçleri ekleyin, 2 dakika kavurduktan sonra sirkeli suyu ekleyip buharlaşana dek kavurun. Ateşi azaltıp et suyunu birer kepçe olmak üzere ekleyip sürekli karıştırın, çektikçe ekleyin.

Pirinçler yumuşayıp nişastalarını salınca altını kapatın, kuşkonmaz, tereyağı ve parmesanı ekleyip karıştırın.

Üzerine kuşkonmaz koyup, parmesan serperek servis edin.