Kuşkonmaz, yüksek vitamin ve mineral içeriği ile bilinir. A, C, E ve K vitaminleri ile folat, demir, bakır ve lif bakımından zengindir. Sağlık üzerinde sayısız faydası bulunan bu sebze, düşük kalorili yapısıyla diyet dostu olup, sindirimi düzenler, kalp sağlığını korur ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Kuşkonmaz, hem lezzetli hem de besleyici özellikleriyle mutfaklarda geniş bir kullanım alanına sahip, çok yönlü bir sebzedir. Peki, kuşkonmaz nasıl tüketilir? Kuşkonmaz faydaları nelerdir?

KUŞKONMAZ NASIL YENİR?

Kuşkonmaz hem lezzetli hem de besleyici bir sebzedir ve çeşitli şekillerde tüketilebilir. Eğer kuşkonmaz nasıl yenir diye merak ediyorsanız öncelikle saplarının alt kısmı sert ve liflidir. Bu yüzden bu kısımlar kesilerek atılmalıdır. Kuşkonmazı pişirmek için en yaygın yöntemlerden biri buharda pişirmektir. Saplar birkaç dakika buharda pişirildiğinde yumuşar ve doğal tatları ortaya çıkar. Aynı zamanda haşlanarak, fırınlanarak veya ızgarada pişirilerek de tüketilebilir. Fırınlamak için, kuşkonmazı zeytinyağı, tuz ve karabiberle harmanlayarak önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 10-15 dakika pişirebilirsiniz.

Bu şekilde pişirilen kuşkonmaz, dışı hafifçe çıtır ve içi yumuşak bir hale gelir. Izgarada pişirmek de başka bir harika seçenektir; kuşkonmazı birkaç dakika boyunca her iki tarafını da pişirerek harika bir lezzet elde edebilirsiniz. Kuşkonmaz, salatalarda, makarna yemeklerinde veya garnitür olarak servis edilebilir. Üzerine biraz limon suyu, parmesan peyniri veya eritilmiş tereyağı ekleyerek lezzetini artırabilirsiniz. Ayrıca kuşkonmaz çorbası da yapabilir ve bu sağlıklı sebzeyi farklı bir şekilde tüketebilirsiniz. Kuşkonmazı hazırlamak ve tüketmek oldukça basittir ve diyetinize ekleyebileceğiniz çok yönlü bir sebzedir.