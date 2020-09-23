Bitki çayları; alternatif olarak artık hayatımızda çok fazla yer etmeye başladı. Çünkü ilaç kullanmak bazı durumlarda birçok organa zarar verebiliyor. O nedenle mümkün olduğunca alternatif şifa kaynakları aramaya başladık. Bu yüzden doğanın içerisinde yer alan birçok bitkinin vücuda sağladığı faydalar sayesinde bazı hastalıklardan korunma imkanı ortaya çıkabiliyor. Bu gibi durumlarda şifalı bitkilerin insan hayatında yeri de giderek artıyor. Üstelik son zamanlarda her konuda şifalı bitkilerden medet ummaya başladık. Cilt sağlığından beden sağlığına kadar birçok konuda şifalı bitkiler; içerdiği vitamin ve mineral değerleri sayesinde vücuda fayda sağlayabiliyor.
Bu bitkilerden birisi olan kuşburnu da özellikle kış mevsimlerinde en çok tercih edilen bitkiler arasında yer alıyor. Kış mevsiminde kuşburnu çayı içmek soğuk günlerde içimizi ısıtmanın yanı sıra her derde deva özelliği de taşıyor. Ayrıca kuşburnunun başka tüketim şekli olarak marmelatı da bulunuyor özellikle kış boyunca sabah kahvaltılarında kuşburnu marmelatı tüketilmesi ile günlük vitamin ve mineral değerini almak da mümkün olabilmektedir.
Kuşburnunun içeriğinde yüksek oranda besin değerleri yer almaktadır. Bu besin değerleri sayesinde günlük gerekli olan ihtiyaçları alabilmek de mümkün olabiliyor.
Kuşburnu İçerisinde Yer Alan Besin Değerleri Nelerdir?
Kuşburnu öncelikle yüksek oranda C vitamini deposudur. Ayrıca potasyum ve fosfor açısından zengin olan kuşburnu A vitamini olarak da bol miktarda bulunur. B1, B2, E ve K vitaminleri açısından zengin olan kuşburnunun yüksek oranda sodyum, magnezyum, kalsiyum, manganez, demir, çinko, bakır gibi birçok minerallerinin yanı sıra sülfat, nitrat, klorür gibi elementler de yer almaktadır. Gün içerisinde bir fincan kuşburnu çayı içmek bile bu gerekli olan vitamin ve mineralleri almaya yardımcı olacaktır.
Kuşburnunun Yararları Nelerdir?
Mineral ve vitamin açısından oldukça zengin bir içeriğe sahip olan kuşburnunun insan sağlığına birçok faydalı özelliği bulunmaktadır. Özellikle dokularda sertleşmeler ve kemik erimesine karşı tedavi için kullanılan kuşburnu kireçlenmelerde de önemli bir etki yaratmaktadır. Ayrıca iltihaplı rahatsızlıkları olan siyatik ve romatizmada iltihap giderici özelliği ile faydalı olan kuşburnu; kemik kırılmalarında, raşitizm rahatsızlığında ve kemiklerin güçlendirilmesinde etkili olmaktadır.
C vitamini eksikliği olması halinde tedavi edilmesinde kullanılan kuşburnu; bitkinlik, yorgunluk, halsizlik, ateş gibi durumlarda etkilidir. Hastalıkların tedavisi için de destek olmaktadır. Ayrıca mide rahatsızlığı yaşayan kişilerde gastrit, sindirim bozukluklarından kaynaklanmış olan şişkinliklerin tedavisinde, bağırsak rahatsızlıkları ve ishalin önlenmesinde kullanılmaktadır. Kuşburnu; kabızlık, genel enfeksiyonlar, böbrek, safra kesesi, mesane rahatsızlıkları gibi birçok rahatsızlıklarda etkili olabilmektedir. Ayrıca Hemoroid tedavisinde etkili olan kuşburnu sindirim sistemi için önemlidir. Çünkü parazitlerin oluşmasını önleyen bir özelliğe sahiptir.
Kuşburnu bunun yanı sıra kanser ve bazı rahim hastalıklarında, hamilelik dönemindeki kramplarda, menopozdaki tedavilerde, kanı inceltmede, kanın akışının hızlandırılması ve toksinleri atma da yardımcı olabilmektedir. Ayrıca kansızlık ve kanı temizlemede yardımcı özelliği olan kuşburnu; tansiyonun düzenlenmesine de yardımcı olmaktadır. Karaciğer iltihabını temizlemede, diyabetteki kan şekerinin düzenlenmesinde, kolesterolü önlemede, safra kesesi taşlarının düşürülmesinde, Gut hastalığında, ürik ve asit metabolizma bozuklukları için etkili bir fayda sağlar. Kuşburnunun gece körlüğünü önlemesi ve gözleri kuvvetlendirmede etkili olması açısından faydası da ayrıca önemlidir. Solunum yolları enfeksiyonu, grip, öksürük iştah açma, beyin fonksiyonlarını güçlendirme, kavrama yeteneğinin arttırılması ve stresin azaltılmasında etkili faydaları olan kuşburnu; günde en az iki fincan tüketilmesi ile birçok açıdan sağlıklı bir vücuda sahip olmaya etkili olacaktır.
Kuşburnunun Sağlığa Zararları Var Mıdır?
Kuşburnu birçok açıdan fayda içermesi nedeniyle sağlıklı bir bünyeye sahip olmaya etkili olabilmektedir. Kuşburnu hiçbir şekilde vücuda zarar verebilecek bir etkiyi taşımaz ancak çok yüksek oranda tüketmek her bitki çayını tükettiğimiz gibi vücuttaki fazla suyun atılmasına veya yağ yakılmasına neden olması açısından zayıflatabilir. Kilolu olanlar için avantajlı bir durum olsa da zayıf kişiler bu konuda dikkatli olmalıdır.
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