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        Haberler Televizyon Kuşatma filmi konusu nedir? Fortress filmi oyuncuları kim?

        Kuşatma (Fortress) filmi konusu ve oyuncu kadrosu!

        Kuşatma (Fortress) filmi 8 Ağustos Salı akşamı televizyon izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Filmin senaryosunu Alan Horsnail kaleme alırken, yönetmenliğini James Cullen Bressack üstlenmektedir. Bruce Willis , Chad Michael Murray, Jesse Metcalfe gibi isimlerin başrolünü üstelendiği Kuşatma filmi 2021 yılında vizyona girmiştir. İşte Kuşatma (Fortress) filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

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        Habertürk
        Giriş: 08.08.2023 - 18:46
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        Kuşatma filmi konusu ve oyuncu kadrosu
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        2021 yılında vizyona giren Kuşatma (Fortress) filmi, beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Aksiyon, gerilim filmlerini tercih eden sinemaseverler, "Kuşatma filmi konusu nedir? Fortress filmi oyuncuları kim?" sorularının yanıtını aramaya başladı. İşte Kuşatma filmi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

        KUŞATMA FİLMİ KONUSU

        Robert, ormanda gizli bir tatil köyünde yaşayan emekli bir CIA ajanıdır. Uzun zamandır görüşmediği oğlu bir ziyaret için kampa gelirken, Robert'ın eski düşmanı Balzary da onu takip eder. Bölge, Balzary'nin saldırı timi tarafından kuşatılırken, baba ve oğul yüksek teknolojili bir sığınağa çekilir. Sığınağın çelik duvarları ve gelişmiş silahları, Balzary'nin intikam için kana susamış planlarına uyacak kadar güçlü müdür?

        KUŞATMA (FORTRESS) FİLMİ OYUNCU VE KARAKTERLERİ

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        Jesse Metcalfe (Paul Michaels)

        Bruce Willis (Robert Michaels)

        Chad Michael Murray (Frederick Balzary)

        Eric West (Matthews)

        Kelly Greyson (Kate Taylor)

        Ser'Darius Blain (Ulysses)

        Michael Sirow (Ken Blain)

        Shannen Doherty (Brigadier General Barbara Dobbs)

        Katalina Viteri (Sophia)

        Natalie Burn (Sandra)

        Luis Da Silva Jr. (Axel)

        Sean Kanan (Vlad)

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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