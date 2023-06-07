Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Çevre

Kuşadası'nda son bir haftada 6 ölü yunus sahile vurdu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde son bir haftada 6 ölü yunus sahile vurdu. Deniz yüzeyinde uzun süre kaldıkları için yunuslara nekropsi yapılma imkanı bulunmadığı bildirildi.

Giriş: 07.06.2023 - 10:43 | Güncelleme: ABONE OL
Kuşadası'nda son bir haftada 6 ölü yunus sahile vurdu
DHA

Kuşadası'ndaki Nazilli Sitesi, Kocagöl, Sevgi, Söke Sahil ve Ayday Siteleri plajlarında ve Dilek Yarımadası Milli Parkı Aydınlık Koyu'nda son bir haftada kumsalda 6 ölü yunus bulundu. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) yetkililerin yaptığı incelemede, deniz yüzeyinde uzun süre kaldıkları için nekropsi imkanı olmayan yunusların 3'ünün 'Stenella coeruleoalba' cinsi çizgili yunus, diğer 3'ünün ise 'Delphinus delphis' cinsi tırtak yunus olduğu belirlendi.

Kuşadası Körfezi'nin güney bölgesinden geldiği tespit edilen yunusların ağır kokuşma gösterdiği, aşırı bozulmalar olduğu, bazılarının üzerinde delikler tespit edildiği ve yunuslardan 2'sinin kuyruklarının kesildiği tespit edildi. Yunusların ölçümleri yapılarak doku ve diş örnekleri alındı. Yunuslardan 5'i Kuşadası Belediyesi, diğer 1'i de Milli Park Müdürlüğü tarafından gömüldü.

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Deniz ekosisteminde besin zincirinin en üst halkalarından birinde olan yunuslar, genellikle deniz kirliliği, balıkçı ağlarına tesadüfen takılma, plastik atıklar gibi nedenlerle ölmektedir. Ancak son günlerde ölen yunusların insan kaynaklı olduklarını düşünüyoruz. Art arda meydana gelen yunusların ölümleri hakkında ve daha fazla ölümlerin yaşanmaması için, denizle ilgili birimler tarafından araştırma yapılmasıyla ilgili Kuşadası Kaymakamlığı'na bilgilendirme yaptık" dedi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Adana'da sulama kanalında traktörle sörf
Adana'da sulama kanalında traktörle sörf
Phaselis'te bir yürütmeyi durdurma kararı daha çıktı
Phaselis'te bir yürütmeyi durdurma kararı daha çıktı
Haber alınamayan kadın inşaatta ölü bulundu
Haber alınamayan kadın inşaatta ölü bulundu
Sağlıksız beslenmek depresyon sebebi!
Sağlıksız beslenmek depresyon sebebi!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.