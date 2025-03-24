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        Haberler Gündem Çevre Kuşadası'nda ölü yunus bulundu | Son dakika haberleri

        Kuşadası sahilinde ölü yunus bulundu

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sahilde "tırtak" türünde yunus ölü bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 18:44 Güncelleme: 24.03.2025 - 18:44
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        Kuşadası'nda ölü yunus bulundu
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        Ekosistem Koruma ve Doğaseverler Derneğinden (EKODOSD) yapılan açıklamaya göre, Aydın'ın Kuşadası ilçesi Kadınlar Denizi mevkisinde kıyıda ölü yunus olduğu ihbarı alındı.

        Bölgeye giden dernek başkanı Bahattin Sürücü, yaptığı incelemede 1.28 metre boyundaki yunusun ölü olduğunu belirledi.

        Sürücü, tırtak yunusların denizlerdeki canlı çeşitliliği ve deniz ekosisteminin sağlıklı işleyişi açısından çok önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Deri yüzeyindeki ağ izlerinden trol ağlarında hedef dışı av olarak yakalandığı düşünülmektedir. Çenesinin sol tarafında muhtemelen kesici bir aletle derin bir yara açıldığı ve kuyruğunun kesildiği görüldü. Birçok bölgede ciddi bir tehlike altında bulunan tırtak yunusları, nesli tükenme riskiyle karşı karşıyadır. Azalan tırtaklar için Ege Denizi çok önemlidir. Türün neslini devam ettirmesi açısından beslenip ürediği ve yavrularını büyüttüğü Kuşadası Körfezi onlar için hassas bölgedir."

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        #Aydın Haberleri
        #Kuşadası
        #yunus
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