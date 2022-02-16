Kuşadası'nda korkutan deprem

Kandilli Rasathanesi'nde alınan bilgiye göre Kuşadası Körfezi'nde saat 01.19'da 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem denizin 5,4 km derinliğinde gerçekleşti. İHA'nın haberine göre; meydana gelen deprem vatandaşlarda kısa süreli paniğe neden oldu.