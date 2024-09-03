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        Haberler Gündem Güncel Kuşadası'nda 11 adet kaldı: Koparmanın cezası 387 bin lira | Son dakika haberleri

        Kuşadası'nda 11 adet kaldı: Koparmanın cezası 387 bin lira

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 11 adet kaldığı tespit edilen Ölmez Çiçeği'nin (Kadim Altınotu) jandarma ekipleri tarafından kontrolleri gerçekleştirilirken, çiçeği koparmanın cezasının ise 387 bin 141 lira olduğu hatırlatıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 09:55 Güncelleme: 03.09.2024 - 10:00
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        Bu bitkiyi koparmanın cezası 387 bin lira
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        Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı tarafından Kuşadası ilçesi sınırları içerisinde bulunan koparılması ve zarar verilmesi durumunda 2872 sayılı Çevre Kanunu gereğince 387 bin 141 TL idari para cezası olduğu hususunda vatandaşlar bilgilendirildi.

        Endemik bitki türünden Kuşadası bölgesinde sadece 11 tane kalan Ölmez Çiçeği'ne (Kadim Altınotu) yönelik kontroller gerçekleştirildi.

        Doğada bulunan bitki türlerine yönelik kontrol ve denetim faaliyetlerinin devam ettiği öğrenildi.

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        #ölmez çiçeği
        #Kuşadası
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