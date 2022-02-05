"CANLILARIN KORUNUP GÖZETİLMESİ ÖNEMLİ"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Alanları Şefi Önder Alioğlu, Tarım ve Orman Bakanlığınca 2006 yılında bir bölümü "sulak alan" olarak tescillenen İzmit Körfezi'nin, pek çok kuş türü ve diğer canlılar için uygun beslenme, üreme ve barınma ortamı sağladığını anlattı.