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Kuş gözlemcilerinin gözde rotası: İzmit Körfezi Sulak Alanı

Bir bölümü sulak alan olarak tescillenen İzmit Körfezi, flamingo, yeşilbaş, turna ve boz ördeğin yanı sıra nesli tehlike altındaki dikkuyruk, tarakdiş, elmabaş patka ve küçük karabatak kuşlarına ev sahipliği yapıyor

05.02.2022 - 12:05 | Güncelleme: YAŞAM
AA

  • Kocaeli'de ekolojik zenginliğe sahip İzmit Körfezi Sulak Alanı, 168 kuş türüyle doğa ve yaban hayatı fotoğrafçıları ile kuş gözlemcilerinin en gözde rotaları arasında yer alıyor.

     

  • AA'nın haberine göre Marmara Denizi'nin doğu ucunda, kent merkezine çok yakın mesafede bulunan sulak alan, büyük bölümü sazlık yapısıyla flamingo, yeşilbaş, turna, sakarmeke, boz ördek, tepeli patka, bayağı kaşıkgaga, suna, balıkçıl ve büyük ak balıkçılın yanı sıra nesli tehlike altında olan dikkuyruk, tarakdiş, elmabaş patka ve küçük karabatak gibi göçmen kuşlara ev sahipliği yapıyor.

  • Nesli tükenme riski yüksek ve küresel ölçekte koruma altındaki kuş türlerinin yaşamını sürdürmesi açısından önem taşıyan yerler arasında gösterilen sulak alanda, Tarım ve Orman Bakanlığı 1. Bölge Kocaeli Şube Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesince 9 yıl önce yapılan kuş gözetleme kulesi de bulunuyor.

  • Kış ortası sayımında 168 kuş türünün tespit edildiği İzmit Körfezi Sulak Alanı, doğa ve yaban hayatı fotoğrafçıları ile kuş gözlemcileri tarafından sıklıkla ziyaret ediliyor.

  • "CANLILARIN KORUNUP GÖZETİLMESİ ÖNEMLİ"

    Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Alanları Şefi Önder Alioğlu, Tarım ve Orman Bakanlığınca 2006 yılında bir bölümü "sulak alan" olarak tescillenen İzmit Körfezi'nin, pek çok kuş türü ve diğer canlılar için uygun beslenme, üreme ve barınma ortamı sağladığını anlattı.

     

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