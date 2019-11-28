DHA

Zara ilçesine 17 kilometre uzaklıktaki Tödürge Gölü, kentin en büyük gölü olma özelliğinin yanında tepeli batağan, kızıl boyunlu batağan, leylek, angut, kılördek, karaçaylak, deniz kartalı, saz delicesi ve turna gibi kuş türlerini barındırıyor.

DHA'nın haberine göre dört mevsim ziyaretçisine ayrı güzellikler sunan göl sonbaharda da doyumsuz manzaralar ortaya çıkarıyor.

Gölün çevresindeki ağaçların yapraklarının sararmasıyla ortaya çıkan doğal güzellik fotoğraf tutkunlarını kendisine çekiyor. Göl çevresi özel günler için de doğal stüdyo olarak değerlendiriliyor.

'EŞSİZ BİR DOĞA GÜZELLİĞİNE SAHİP'

Zara Kaymakamı Mehmet Sayın, gölün 4 mevsim ayrı bir güzelliğe büründüğünü belirterek, "Burası Zara ilçemizin en güzel yerlerinden bir tanesi. Tödürge Gölü, eşsiz bir doğa güzelliğine sahip bölge. Dört mevsimde ayrı bir güzelliği var. Tarihi ve doğal güzelliği ile eşsiz bir yer. Şu anda gölümüzde sonbaharın güzelliklerini yaşıyoruz. Bahar döneminde de kuşların göç zamanında eşsiz güzelliklere sahip bir yer. Kışın da gölümüzün yüzeyi tamamen donuyor ve üzerinde yürünebiliyor. Hem güzelliğiyle, hem de konum itibariyle turizme aç bir bölge. Buranın mutlaka değerlendirilmesini istiyoruz" dedi. Göl kenarında hakim bir bölgeye 'Seyir Tepesi' projesi hazırladıklarını belirten Sayın, "Burada çok fazla gezilecek bir alanın olmadığını fark ettik. Burayla ilgili bir proje yapmaya karar verdik. Göl kenarında hakim bir noktada, insanların burayı seyretmesi için 'Seyir Tepesi' projesini hazırladık. Yoldan gelip geçen vatandaşlarımızın bu gölün güzelliklerini görmelerini, fark etmelerini istiyoruz. O yüzden bu projeyi hayata geçireceğiz" diye konuştu.