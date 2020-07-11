Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

Geçtiğimiz günlerde Üsküdar sahilinde kabuklu yemişlerin yasaklanması, dikkatleri bu ürünlere çekti.

Özellikle pandemi nedeniyle karantina uygulamalarının yaşandığı aylarda, bu ürünlerin fiyatları azımsanmayacak oranlarda arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de en çok tüketilen kabuklu yemişlerden ay çekirdeğinin kilogram fiyatında 1 yıl içinde tam yüzde 36'lık artış yaşandı.

Geçen yıl Haziran ayında 17.98 TL'den satılan ay çekirdeği, bu yılın Haziran ayında ise 24.42 liradan alıcı buldu.

Kabak çekirdeğinin fiyatındaki artış ise, ay çiçeğini sollamış durumda.

TÜİK verilerine göre, geçen yıl Haziran ayında kilogramı 32.59 TL'den satılan kabak çekirdeği, bu yılın aynı ayında 51.91 TL'den satıldı. Rakamlar, kabak çekirdeğindeki bir yıllık fiyat artışının da yüzde 60'a dayandığını gösteriyor. TÜİK verilerine göre, kabak çekirdeğindeki 6 aylık fiyat artışı ise yüzde 26 oranında.

Geçtiğimiz yıllarda kilogram fiyatı gram altın fiyatları ile yarışan Antep fıstığı da fiyat artışlarından nasibini aldı. TÜİK'in paylaştığı rakamlar, Antep fıstığındaki bir yıllık fiyat artışının yüzde 40 oranında gerçekleştiğini ortaya koyuyor.

Ürün Yıl Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Antep Fıstığı 2018 68,62 ₺ 71,68 ₺ 73,21 ₺ 73,12 ₺ 75,88 ₺ 81,75 ₺ 2019 81,84 ₺ 81,82 ₺ 82,22 ₺ 83,25 ₺ 85,64 ₺ 86,01 ₺ 2020 114,61 ₺ 116,67 ₺ 117,46 ₺ 118,35 ₺ 118,23 ₺ 119,69 ₺ Yer Fıstığı 2018 20,04 ₺ 20,10 ₺ 20,05 ₺ 20,10 ₺ 20,32 ₺ 20,26 ₺ 2019 20,97 ₺ 21,61 ₺ 22,89 ₺ 24,64 ₺ 30,71 ₺ 31,92 ₺ 2020 31,34 ₺ 32,23 ₺ 34,91 ₺ 35,45 ₺ 37,33 ₺ 41,24 ₺ Ay Çekirdeği 2018 14,50 ₺ 14,53 ₺ 14,63 ₺ 14,68 ₺ 14,82 ₺ 15,05 ₺ 2019 17,20 ₺ 17,13 ₺ 17,31 ₺ 17,57 ₺ 17,77 ₺ 17,98 ₺ 2020 21,66 ₺ 21,90 ₺ 22,66 ₺ 23,16 ₺ 23,77 ₺ 24,42 ₺ Kabak Çekirdeği 2018 30,26 ₺ 30,84 ₺ 31,29 ₺ 31,53 ₺ 31,80 ₺ 31,97 ₺ 2019 31,71 ₺ 31,79 ₺ 31,90 ₺ 32,19 ₺ 32,32 ₺ 32,59 ₺ 2020 41,18 ₺ 43,52 ₺ 45,61 ₺ 47,09 ₺ 48,98 ₺ 51,91 ₺ Kaynak: TÜİK

Kabuklu yemişlerdeki fiyat artışlarının nedenlerini üreticilere sorduğumuzda, aldığımız yanıt rekoltedeki düşüş oldu.

Türkiye'deki kabak çekirdeği üretiminin dörtte birini üstlenerek adeta ülkenin kabak çekirdeği üssü olan Kayseri'nin Tomarza ilçesindeki üreticiler, geçtiğimiz aylardaki don olaylarına bağlı olarak rekoltenin düştüğünü aktardı.

Hem yurtiçi hem de yurtdışında yükselen talebe dikkat çeken üreticiler, fiyatlardaki yükselişin devam edebileceğini belirtti.

'ÜRÜN ERKEN TÜKENDİ'

Tüm Kuruyemiş Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜKSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hüsamettin Karaman da, fiyatlardaki artışta rekolte ve ihracata dikkat çekti.

Karaman, "Kuruyemiş ürünlerinin hasadı Ağustos ve Eylül aylarında gerçekleşiyor. Bu aylara kadar piyasada erken biten ürünlerde bazen fiyat artışları olabiliyor. Her sene 30-35 bin ton üretim olan kabak çekirdeği de bu ürünlerden bir tanesi. Ürünün dış pazarda da yeterli miktarda olmaması ithalat kapısını da kapatmış olup ülkemizde son aylarda yaşanan dövizdeki artış da kabak çekirdeğinin yüksek miktarlarda ihracatına sebebiyet verdi. Dolayısıyla ürün erken tükendi. Eylül ayında hasadı başlayacak olan kabak çekirdeğinde bu sene yüzde 20 oranında ekim daha fazla oldu. Hava şartlarının uygun gitmesi durumunda 35-42 bin ton ürün çıkabileceği tahmin ediliyor. Yeni sezonda bu üretim artışının fiyatlarda bir rahatlama getirmesini bekliyoruz" dedi.

'TALEBİ İTHALAT İLE KARŞILIYORUZ'

Karaman, pandemi sürecinde ay çekirdeği tüketiminin de arttığını belirterek, "Geçtiğimiz sezon yerli beyaz çekirdeğin üretiminin az olması, bazı yerel ve ulusal marketlerin tamamen yerli çekirdek satışına dönmesi de yerli ürünün erken bitmesine sebep oldu. Şu an iç talebi ithalat ile dengeliyoruz. Dolar ile ithal ettiğimiz çekirdekte dövize bağlı olarak fiyat artışları yaşandı. Yeni sezonda artan üretim miktarlarıyla fiyatların düşeceğini öngörüyoruz. Ayrıca, ay çekirdeğinde Mayıs ayı itibariyle ithalat gözetim fiyatları bin 750 dolar/ton dan 2 bin 500 dolar/tona yükseldi. Bu artış, masrafların yükselmesine sebep olmakta ve tüketiciye yansımaktadır. Sektörümüz hammaddeye bağlı bir sektördür" diye konuştu.

TÜKSİAD Başkanı Karaman, Antep fıstığında ise artan fiyatların sebebinin düşük rekolte olduğunu kaydetti.

Karaman, "Üretim geçtiğimiz sezon ürünün yok yılından dolayı çok düşük oldu. İhracat potansiyeli de yüksek bir ürün. Döviz kurlarındaki yükselme ile dış pazarda da talep artıyor, ancak bu yıl iklim şartları uygun olduğu sürece, fındık hariç Antep fıstığı, ay çekirdeği, yer fıstığı, ceviz ve nohut başta olmak üzere çoğu üründe yüksek üretimler bekliyoruz. Yüksek rekolteler,

ürünlerin fiyatlarında bir düşüşe sebep olabilir" dedi.