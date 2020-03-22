Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Hazine taşınmazları üzerinde faaliyeti durdurulan ünitelerden kira alınmayacağını, açık olan ticari ünitelerin personel sayısına göre kirada indirim yapılacağını duyurdu.

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Ev-mülk, arsa ya da bina sahibi olan özel işletmeciden bu dönemde kira alınmayacak.