Kurum'dan İmamoğlu'na: Sen onu benim külahıma anlat

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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Memur-Sen İstanbul Teşkilatı Buluşması'na katıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu metro söylemleri üzerinden eleştiren Kurum, "Sancaktepe'de metro açıyormuş. Sen kimi kandırıyorsun ya? Öyle geçeceksin bütün durakları atlayacaksın sonra 'ee ben metro açıyorum'. Sen onu gel benim külahıma anlat. Sancaktepe'de açılmış metro şantiyesine, o metro tüneline hafriyat döken sen değil misin?" dedi.

"TÜM KARDEŞLERİMİZİ 31 MART AKŞAMI GÖREVE GERİ ÇAĞIRACAĞIZ"

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Bağcılar'da Memur-Sen İstanbul Teşkilatı Buluşması'na katıldı. Toplantıya AK Parti Bağcılar Belediye Başkan Adayı Abdullah Özdemir ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da katıldı. Kurum, “Düşünebiliyor musunuz? Seçimden önce biz kimseyi işten çıkarmayacağız dediler, vaatler verdiler. Biz işçinin, emekçinin, alın terinin yanındayız dediler. Hatırlıyorsunuz değil mi? Sonra ne oldu?"

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"Benim Büyükşehir Belediyesi'nde, ilçe belediyesinde çalışan kardeşlerim, bir gün gittiklerinde o bankamatik kartlarının çalışmadığını gördüler. Bir gün gittiklerinde sebepsiz yere işten atıldıklarını gördüler. Orada o ekmeği, emeği elinden alınan kardeşlerim kırıldılar, üzüldüler. Sen bir insanın ekmeğiyle niye oynuyorsun? O çocukları için, ailesi için, bu ülke için fedakarca, çalıştı çabaladı. Sen haksız yere o insanları işinden ettin, ekmeğinden ettin. Haksızca görevden atılan tüm kardeşlerimizi 31 Mart akşamı göreve geri çağıracağız, geri alacağız" dedi.

Fotoğraf: AA “SANCAKTEPE'DE METRO AÇIYORMUŞ, KİMİ KANDIRIYORSUN?" Kurum, “Hiç muhalefetten İstanbul'la alakalı işte bu ilgisiz belediye başkanının bir vaadini gerçekleştirdiğini duydunuz mu? Biz 8 kilometre metro yaptın diyoruz, bir şey diyemiyor. Niye? Çünkü o kadar yaptı. 5 bin 500 konut yaptın diyoruz cevap veremiyor. Niye? O kadar yaptı. Şimdi, ama algıya geldi mi? Acayip bir şey algı bunların mesleği. Az önce başkanım anlattı. Sancaktepe'de metro açıyormuş. Sen kimi kandırıyorsun ya? Öyle geçeceksin bütün durakları atlayacaksın ee ben metro açıyorum. Sen onu gel benim külahıma anlat. Sancaktepe'de açılmış metro şantiyesine, o metro tüneline hafriyat döken sen değil misin?" dedi. “BENİM DE AİLEM VAR DİYEREK TATİLE GİDEN SEN DEĞİL MİSİN?" Kurum, konuşmasının devamında, “Sen neden bahsediyorsun? Sen 10 metro ihalesinin üçünü iptal eden değil misin? Milletin o zor zamanında, benim de ailem var diyerek tatile giden sen değil misin? Bizimki aile değil mi? Bizimki çocuk değil mi? Buradakilerin, o işini, ekmeğini elinden aldığın insanların çocukları yok mu? Ama, bunların böyle bir derdi yok" ifadelerini kullandı. REKLAM “MEMURLARIMIZ İÇİN TOPLU ULAŞIMDA ÇOK ÖNEMLİ İYİLEŞTİRMELER YAPACAĞIZ" İstanbul'da yaşayan memurlara yönelik ulaşım projelerine değinen Kurum, “İstanbul'da yaşayan memurlarımız için toplu ulaşımda çok önemli çok değerli iyileştirmeler yapacağız. İstanbul'da yaşamak memur için külfet olmayacak. Memur kardeşlerimizin de faydalanacağı 100 bin sosyal konutumuzdan yine burada gerekli adımları atarak yüksek kira fiyatlarını ve memur kardeşlerimizi korumak ve ev sahibi yapmak için bütün sendikalarımıza söyledim, burada da söylüyorum. Memurlarımızın, İstanbul'da ev sahibi olabilmesi için yapılması gereken tüm çalışmaların tarafında olacağız" diye konuştu. “EMEKÇİ KESİMİN ZORLANDIĞINI BİLİYORUZ, ARKADAŞLARIMIZ KEŞKE BÜYÜKŞEHİR TAZMİNATI OLSA DİYOR" Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “İstanbul'dayız payitaht burası. İstanbul'un, herkesin gönlünde bir yeri var ama İstanbul'da hakikaten yaşamanın zorlaştığı, kiraların ulaşımın dolayısıyla İstanbul'daki giderlerin yoğunlaştığı bir zeminde, emekçi kesimin zorlandığını biliyoruz ve bunun için arkadaşlarımız devamlı Başkanım büyükşehir tazminatı olsa keşke diye bu anlamda beklentilerini ifade ediyorlar. Biz bu konuda gayretimizi sürdürüyoruz. Fakat, İstanbul'da yerel yönetim seçimlerinden sonra Sayın Bakanımızın, Sayın Başkanımızın yeni konut alanları üretmek, memuru, emekçiyi rahatlatmak dolayısıyla bazı kurumların zorlandığı kısımda omuz vermek, eğitim kurumlarının personel ihtiyacını görmek gibi çok önemli vaatleri ve kamuoyuna yansıyan çok önemli sözleri oldu. Bunlar çok kıymetli. Bunlar önemli bir rahatlama sağlayacaktır diye ümit ediyor ve bu konuda bunun önemli olduğunun altını çiziyorum" dedi. REKLAM *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.