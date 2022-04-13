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Kuruluş Osman’da yeni dönem başlıyor! Kuruluş Osman son bölüm izle! 11 Nisan 2022 ATV ile Kuruluş Osman dizisi 90.yeni bölüm tek parça full izle!

Kuruluş Osman’da yeni dönem başlıyor! Kuruluş Osman son bölüm izle! ATV Kuruluş Osman 90.yeni bölüm tek parça full izle!

Kuruluş Osman son bölüm izleyicisiyle buluştu. Yapımcılığını Bozdağ Film’in üstlendiği, başrolde Burak Özçivit’in yer aldığı Kuruluş Osman dizisi 90. yeni bölümüyle ekrana geldi. 13 Nisan Çarşamba akşamı ATV ekranlarında yayınlandı. Dizi severler Kuruluş Osman son bölümü tek parça izleme linkini araştırıyor.

13.04.2022 - 22:00 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • Kuruluş Osman son bölüm 13 Nisan Çarşamba akşamı ekrana geldi. Burak Özçivit, Didem Balçın, Yıldız Çağrı Atiksoy ve Özge Törer’in başrolü paylaştığı Kuruluş Osman dizisi 90. yeni bölümüyle ATV ekranlarında seyircisiyle buluştu. İşte, Kuruluş Osman son bölüm izleme linki…

  • KURULUŞ OSMAN 90. SON BÖLÜM İZLE!

    Diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler aşağıdaki Kuruluş Osman son bölüm izleme linkini kopyalayıp arama motoruna yapıştırarak izleyebilirler.

    https://www.atv.com.tr/kurulus-osman

  • KURULUŞ OSMAN 90. BÖLÜM ÖZETİ

    Yıl 1299 olmuştur. Osman Bey'in oğulları Orhan ve Alaeddin iyice büyüyüp serpilmiştir. Bilecik Tekfuru Justinyanus ve Yarhisar Tekfuru Basileus, Bitinya'daki dengeleri değiştirmeye kararlıyken Osman Bey ise gözünü yıllar yılı fethi için uğraştığı İnegöl'e dikmiştir. Osman Bey'i büyük bir tehlike olarak gören Yarhisar Tekfuru Basileus ve Bilecik Tekfuru Justinyanus akraba olacaktır. Justinyanus, Basileus'un üvey kızı Holofira'yla evlenecektir.

  • Holofira'nın bu durumla baş etmek için bulduğu çare Kayı Obasını nasıl bir yola sürükleyecektir. Aradan geçen uzun zaman içerisinde Osman Bey'le dostluğunu pekiştirmiş olan Barkın'ın uyuttuğu düşmanlık Usta Arius'tan gelecek bir haberle uyanacaktır. Usta'nın yeni şeytani planı ne olacaktır? Osman Bey yıllar içinde büyümüş, devlet olma yolunda büyük adımlar atmıştır; fakat düşmanları da aynı ölçüde büyümüştür.

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