Kuruluş Osman yeni sezon oyuncuları kimler? İşte Kuruluş Osman 6. sezon oyuncuları ve karakterleri
ATV ekranlarının tarihi dizisi Kuruluş Osman yeni sezonu açıyor. Çarşamba günleri yayınlanan dizi, bu akşam 6. sezon ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Başrolünde Osman Bey rolüyle Burak Özçivit'in yer aldığı dizinin altıncı sezonunda kadroya yeni isimler dahil oldu. Yapıma katılan yeni oyuncuları öğrenmek isteyen izleyiciler ise bu noktada ''Kuruluş Osman yeni sezon oyuncuları kimler, kadroya hangi oyuncular katıldı?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, Kuruluş Osman 6. sezon oyuncuları ve yeni karakterlerin isimleri…
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ATV dizisi Kuruluş Osman yeni sezon ilk bölümüyle bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerini Burak Özçivit ve Özge Törer’in paylaştığı dizinin kadrosuna yeni oyuncular katıldı. Yeni isimlerin hikayenin seyrini nasıl etkileyeceği ve hangi karakterlerle senaryoya dahil olacakları merak konusu oldu. Peki, Kuruluş Osman yeni sezon oyuncuları kimler, kadroya hangi oyuncular katıldı? İşte Kuruluş Osman. 6 sezon oyuncuları ve yeni karakterlerin isimleri…
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KURULUŞ OSMAN YENİ SEZON BAŞLIYOR!
ATV’de yayınlanan Kuruluş Osman dizisi, 2 Ekim 2024 Çarşamba akşamı yeni sezonuyla ekranlardaki yerini alıyor.
Başrollerinde Burak Özçivit ve Özge Törer’in yer aldığı dizi, 6. sezonda yeni oyuncuları ile izleyici karşısına çıkıyor.
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KURULUŞ OSMAN YENİ SEZON OYUNCULARI
Kuruluş Osman dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosuna 12 yeni isim dahil oldu.
Yönetmen koltuğunda Ahmet Yılmaz'ın oturduğu dizinin 6. Sezon kadrosuna katılan oyuncular şöyle;
Ali Sürmeli, Özgür Çevik, Buçe Buse Kahraman, Feyza Işık, Ekin Mert Daymaz, Ali Önsöz, Erdem Şanlı, Taner Ertürkler, Yıldırım Gücük, Ekin Pasvanoğlu, Sonat Dursun ve Alkan Kızılırmak.
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KURULUŞ OSMAN 165. BÖLÜM ÖZETİ
Devlet olan Osman Bey kendi sancağı altında Türk birliğini sağlayıp uçlardaki nüfuzlu beylikleri kendine tabii kılmak istemektedir. Osman Bey'in toyuna katılmak üzere harekete geçen Bayhan Bey ve ezeli düşmanı Begüm Hatun, Osman Bey'e biat edecekler midir? Osman Bey'in kızı Fatma Hatun'a talip olma niyetlerini açık edecekler midir?
Halife hazretlerinin veziri Emir Ömer'in gelişiyle uçlarda büyük bir fırtına kopacaktır. Gelişi sır gibi saklanan Vezir'in neden geldiğini bilmeyen Osman Bey bununla ilgili ne yapmayı düşünmektedir?
Vezir Emir Ömer, uçlara gelir gelmez Karesi Bey'e, gizli bir bilgi olarak kutsal emanetlerin çalındığını söyler. Karesi Bey emanetleri kimin çaldığını sorgular.
Karesi Bey'in kutsal emanetleri bulmak için ilk hamlesi ne olacaktır? Osman Bey'e buyruğu altına girmeyi teklif eden Karesi Bey, Osman Bey'in cevabı sonrası ne yapacaktır?
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Osman Bey'in uçlarda her gecen gün topraklarını büyütmesi sonrası köşeye sıkışan Bizans'ın son umudu Komutan Lucas olmuştur. Kutsal emanetleri elinde tutan Komutan Lucas'ın, adalet ve merhamet söylemleriyle uçlara gelişi büyük yankı uyandırır. Lucas, Türklere karşı büyük bir oyun içindedir.
Komutan Lucas, Kayı'ları iyi tanıdığını bildiği Holofira'yı yanına çekmek ister. Holofira, Lucas'a ne cevap verecektir? Kader, Holofira ve Orhan Bey'in yollarını tekrar nasıl kesiştirecektir?
Öte yandan fütühata devam eden Osman Bey'in, fethetmek için surlarına dayandığı kalede Alaeddin Bey kafes içinde kaleye siper edilmiştir. Osman Bey bu alçakça oyuna karşı şimdi ne yapacaktır?
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Ali Sürmeli: Karesi Bey
Karesi Bey'liğinin beyidir. Güçlü, gözü kara ve lider ruhlu bir beydir. Kendisini Anadolu'nun hükümdarı olacak kalibrede görmektedir. İleri görüşlü bir liderdir. Sağlam adımları ile açık bırakmadan düşmanlarını hata yaptırmaya zorlar.
Özgür Çevik: Komutan Lucas
Uçlardaki bütün tekfurlukların başındaki bölge komutanıdır. Kendi halkına karşı oldukça merhametli ve adaletli davranır. Büyük bir Türk düşmanlığı vardır. Daima stratejik davranır. Usta bir savaşçı olmasının yanı sıra siyasi bir dehadır.
Buçe Buse Kahraman: Begüm Hatun
Alımlı, güzel ve hırslı bir kadındır. Güç aşığıdır. Oldukça zekidir. Ustaca at biner ve kılıç kullanır. Keçilişah Beyliği'nin hatundur. Kocası öldükten sonra beylik postuna kendisi oturmuştur. Kardeşi Yusuf'tan başka kimsesi yoktur. Hedefi beyliği büyütmek ve gücüne güç şanına şan katmaktır.
Feyza Işık: Hazal Hatun
Kızılçınaroğulları Beyliği'nin hatunudur. Beylik ona babasından kalmıştır. O da beyliği kocası Bayhan Bey'in idaresine vermiştir. Kocası Bayhan Bey'e ve oğlu Saruca'ya oldukça düşkündür.
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Ekin Mert Daymaz: İlbay
Mert, güçlü, sadık ve zeki bir adamdır. Kayı Obası'nda seyistir. Bir seyiste olmasına şaşılacak derecede iyi bir savaşçı ve stratejisttir. Çok büyük bir sır saklamaktadır. Günü geldiğinde bu sırrın açığa çıkışı hem Osman Bey hem de Kayılar için büyük bir şaşkınlığa ve değişime sebep olacaktır.
Ali Önsöz: Yusuf
Keçilişah Beyliği'nin savaşçısıdır. Siyasetle ilgisi yoktur. Ablası Begüm Hatun üzerine titrediği için şımarık bir yapısı vardır. En büyük zaafı ablasıdır. Ablasının sözünden çıkmaz.
Erdem Şanlı: Saruca
Kızılçınaroğulları Beyi'nin oğlu olarak cesur görünmeye çalışsa da aslında çok korkak, sinsi ve çıkarcıdır. Annesine çok düşkündür. İyi bir manipülatiftir. İnsanları parmağında oynatmayı sever.
Taner Ertürkler: Bayhan Bey
Kızılçınaroğulları Beyliği'nin beyidir. İç güveysi olarak gelmiş beyliğin başına geçmiştir. Sinsi, çıkarcı, menfaatperest bir karakterdir. Çok varlıklıdır ancak bir o kadar da cimridir. Tersi terstir.
Yıldırım Gücük: Gencer Bey
Osman Bey'in divanında bulunan soyu Kınıklara dayanan hırslı bir beydir Gencer. Selçuklu'nun yıkılmasının ardından Osman Bey'e biat etmiştir.
Alkan Kızılırmak: Magnus
Prusa Kalesi'nin komutanıdır. Oldukça fevri ve savaşçı bir yapısı vardır.