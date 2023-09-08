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        Haberler Televizyon Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlıyor, tarih verildi mi ve fragman yayınlandı mı? Kuruluş Osman oyuncu değişiklikleri

        Kuruluş Osman yeni sezon başlangıç tarihi ve oyuncu değişiklikleri hakkında son güncellemeler!

        ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman yeni sezon tarihi izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Birçok dizinin yeni tanıtım fragmanlarının yayımlanmasıyla beraber yeni sezonu merak edilen Kuruluş Osman dizisinin ne zaman başlayacağı gündeme geldi. Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı dizi 130. bölümüyle sezon finali yapmıştı. Peki, Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak ve tarih verildi mi?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.09.2023 - 19:38 Güncelleme: 08.09.2023 - 19:38
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        • 1

          "Kuruluş Osman" yakında beşinci sezonu ile izleyiciyle bulaşacak. Başrollerinde Burak Özçivit ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un yer aldığı tarihi dizi. Her hafta Çarşamba akşamı ATV ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kuruluş Osman'ın ne zaman başlayacağı izleyiciler tarafından merak edilmeye başladı. İşte, Kuruluş Osman'ın yeni sezonuna dair son güncellemeler.

        • 2

          KURULUŞ OSMAN YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

          Haziran ayında sezon finali yapan Kuruluş Osman dizisinin yeni sezon tarihi henüz açıklanmadı. Ancak Kuruluş Osman'ın 131. bölümüyle Eylül ayında yeniden ekranlara dönmesi bekleniyor.

        • 3

          KURULUŞ OSMAN'DA OYUNCU DEĞİŞİKLİKLERİ

          Kuruluş Osman'da sezon finali öncesi Malhun Hatun rolünü canlandıran Yıldız Çağrı Atiksoy ayrılık kararı almış ve ekip arkadaşları ile vedalaşmıştı. Ancak iddialara göre yapım şirketi Atiksoy'u ikna etti ve başarılı oyuncu Atiksoy dizinin 5. sezon bölümlerinde de proje devam etme kararı aldı.

        • 4

          KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

          KOMUTAN MUZOLAN ZAFER İÇİN NELERİ GÖZE ALMIŞTIR?

          Osman Bey, Tekfur Valens olarak nam salmış Komutan Muzolan'ın her hareketinden haberdar olmaktadır. Komutan Muzolan, Osman Bey'in kendisine çok yakında olduğunun farkındadır, askerlere savunma düzeni alma emri verir. Komutan Muzolan'ın artık tek isteği zafer kazanmaktır, zafer için neleri göze almıştır?

        • 5

          OSMAN BEY'İN KOYUNHİSAR GALİBİYETİ!

          Osman Bey ve ordusu iki yandan Muzolan ve ordusuna saldırırlar. Osman Bey ve ordusunu bu saldırıda neler beklemektedir? Osman Bey, Koyunhisar mevkiinde Bizans'ı ve Komutan Muzolan'ın ordusunu ağır bir yenilgiye uğratmıştır. Osman Bey'in bu savaşta galip gelmesinin en büyük etkeni nedir? Osman Bey'in Koyunhisar galibiyeti Bizans'ta ve Anadolu'da büyük yankı uyandırmıştır, onun için her şey asıl şimdi başlamaktadır. Osman Bey yurt tuttuğu yerlerde artık kendi adına hutbe okutacaktır. Bu durum karşısında Konya ve Bizans ne yapacaktır?

          DEVLETİN AYAK SESLERİ!

          Osman Bey için ateşten gömleği giyme vaktidir, gayrı hür ve müstakil bir beylik olacaktır. Osman Bey atını doludizgin cümle diyara müstakil bir beyliğin beyi olarak sürecektir. Şarkta, Garpta ve cümle Türkmen beyliklerinde bu havadis duyulacaktır.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk

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