KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Pek çok dizi, Ramazan Bayramı tatili haftası sebebiyle yayınlarına bir hafta ara verdi. 10 Nisan 2024 ATV yayın akışı listesine göre; Kuruluş Osman bu akşam ekranlara gelmeyecek. Onun yerine bu akşam saat 20:00'de Örümcek Adam: Eve Dönüş yayınlanacak.