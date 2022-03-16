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Kuruluş Osman'a sürpriz konuk oyuncu! Kuruluş Osman yeni oyuncusu Murat Serezli kimdir, kaç yaşında, annesi ve babası kim?

Kuruluş Osman'a sürpriz konuk oyuncu! Kuruluş Osman yeni oyuncusu Murat Serezli kimdir?

Bozdağ Film yapımcılığında her hafta Çarşamba günleri seyirci karşısına çıkan Kuruluş Osman dizisine konuk olan Murat Serezli sosyal medyada gündem oldu. Kendisi gibi oyuncu olan anne babasının izinde olan sinema ve dizi oyuncusu Murat Serezli Kuruluş Osman dizisinde sürpriz bir role hayat verecek. İşte Metin Serezli hakkında merak edilenler...

16.03.2022 - 15:23 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • Popüler dizi ve sinema oyuncusu Murat Serez'in hayatına dair her şey merak konusu oldu. ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisine konuk oyucnu olarak katılacağını açıklayan Murat Serezli, Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanını sosyal medya hesabından paylaştı. İşte Kuruluş Osman'a katılan Murat Serezli hakkında merak edilenler ve Murat Serezli kimdir sorusunun cevabı

  • MURAT SEREZLİ KİMDİR?

    Esat Murat Serezli 3 Ekim 1969 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Türk sinema ve dizi oyuncusu olan Murat Serezli'nin annesi Nevra Serezli, babası ise metin serezlidir. 

    Eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümünde tamamlayan Murat Serezli, okul yıllarından itibaren 3D Animasyon, bilgisayar programcılığı, seslendirme ve yönetmenlik ile uğraştı. Çalışırken ara ara oynadığı reklamlarla dikkat çeken Murat Serezli reklam filmlerindeki performansıyla Kristal Elma kazandı. 

    Oyunculuk macerası reklam filmleriyle başlayan Murat Serezli'nin kamera arkasında yapmakta olduğu özel efekt, 3D animasyon ve yönetmenlikten biraz uzaklaşarak oyunculuk ve sunuculuğa yöneldi. 

  • Birçok sinema filmi, dizi ve sitcom'un ardından, Av Mevsimi ve Devrim Arabaları'ndaki drama performansları ününü arttırmasına yetti. Özel gecelerde sunuculukları ve reklam seslendirmeleri ile de bilinen oyuncu, İyi Beslen Mutlu Yaşa adlı programın ardından 2013 yılında atv'de yayınlanan Kapanmadan Kazan adlı yarışma programını sundu. 

     

    Her gün yayınlanan program, reyting sıralamasında 50 bölüm boyunca ilk sıralarda yer aldı. 2016 yılında başrolünde oynadığı aksiyon-drama filmi Dağ II'de canlandırdığı "Veysel Yarbay" karakteriyle büyük beğeni toplayan Serezli, 2017-2021 yılları arasında FOX'ta yayınlanan Savaşçı dizisinde "Kopuz Albay"a hayat verdi. 22 Aralık 2021'de TRT 1'de yayınlanmaya başlayan 112 Acil Çağrı programını sunmakta ve aynı zamanda 2022'de vizyona girmesi beklenen Göktürk Üçlemesi'nin ilk filmi İlk Göktürk için hazırlanmaktadır.

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