Kuruluş Osman 7. bölümüyle dün akşam ekranlardaydı. Bölümün ardından Kuruluş Osman 8. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Osman Bey ve Osmanlı Devleti'nin kuruluşunun anlatıldığı Kuruluş Osman dizisi her hafta Çarşamba akşamları ATV ekranlarında yayınlanıyor. İşte Kuruluş Osman'da yaşanan son gelişmeler...

KURULUŞ OSMAN 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

"Sofia'nın zehrini dişlerinden dökmeden bana ölüm haram olsun!"

KURULUŞ OSMAN 7. SON BÖLÜM ÖZETİ

Büyük kavga başlıyor!

Ertuğrul Bey'in hastalandığı haberi Kayı Obası'nda büyük bir şok etkisi yaratmıştır. Abdurrahman Gazi bu haberin yanı sıra Dündar Bey'e kayı obasının idaresi için vekalet mührünü de getirmiştir. Osman Bey ise Salvador'un kurduğu pusu neticesiyle yakalanmıştır.

Dündar Bey, vekaleti alır almaz karşısına çıkan bu engel karşısında ne yapacaktır? Osman'ın yakalanmış olması ve bazı Alplerinin şehit edilmesi Bala Hatun'u nasıl etkileyecektir? Osman'ın kurtulması için Edebalı ne yapacaktır?