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Kuruluş Osman 3. bölümüyle bu akşam ekranlardaydı. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu ve Osman Bey'in hayatını konu alan dizide başrolü ünlü oyuncu Burak Öçivit üstleniyor. Geçen sezon final yapan Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğindeki Kuruluş Osman dizisinde heyecan oldukça yüksek. Kuruluş Osman 4. yeni bölüm fragmanı ve 3. son bölüm özeti haberimizde.
KURULUŞ OSMAN 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
— Kuruluş Osman (@Kurulusosmanatv) December 4, 2019
KURULUŞ OSMAN 3. SON BÖLÜM ÖZETİ
"Kim ki hainlik yaparsa acımam sel olur yıkar, ataş olur yakarım!"
Can yoldaşı Aybars'ın katilini bulmak ve Tekfur cinayetinin izini sürmek için için gizlice kaleye giren Osman'ın yolu ahilerin hazinesini almak için kaleye sızmış olan rahibe ve rahip kılığındaki Bala Hatun, Gonca ve Tursun Bey ile kesişmişti.
— Kuruluş Osman (@Kurulusosmanatv) December 4, 2019
İşledikleri cinayeti Osman'ın üstüne atmaya çalışan Sofia ve Kalanoz, karşı hamle ile kalede olduğuna emin oldukları Osman'ı ortaya çıkarmak için Dündar Bey'in kızı Aygül'ü kaçırtıp kaleye getirtmişlerdi. Burçin'den aldıkları haberle harekete geçen Dündar Bey yanına Kayı beylerinden Bamsı ve Samsa'yı alarak kaleye gelmişti. Kale'ye gelen başka bir isim daha vardı; organize ettiği Tekfur suikastı başarısız olan Efendi Yannis'te artık kaledeydi. Her şeye rağmen kale askerlerinin içine sızan Osman, kaleye giren Bamsı Bey'e çarparak eline bir pusula tutuşturmuştu.
— atv (@atvcomtr) December 4, 2019
Yapacaklarını zekice kurgulayan Osman, zindana atılmasına rağmen kurtulmuş ve Sofia'nın peşine taktığı avcı namlı Teokles'i esir almıştı. Helen ile Sofia'nın koridordaki koşuşturmasını gören Kalanoz, cinayet ortağı olan Sofia'nın başka işler karıştırmasından şüphelenerek peşine düşmüştü. Teokles'i yakalayan Osman'ın önü ise Edebalı'ya bağlı Akça Derviş, Pehlivan ve Zülfikar Derviş tarafından kesilmişti. Bu üçlünün ardından çıkan Bala Hatun, Osman'ı, Edebalı'ya götürmüştü. Acaba Edebalı, Osman'a neler anlatacak? Kızı kaçırılan Dündar ve bu olayların sorumlusu olarak Osman'ı gören Zöhre ile Batur nasıl bir plan yapacaklar? Sofia ve Helen'in peşine düşen Kalanoz'u bekleyen büyük sürpriz ne?
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