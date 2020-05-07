Kuruluş Osman 20. son bölüm ile dün akşam ekranlardaydı. Koronavirüs nedeniyle çoğu dizi çekimlerine ara verdi. Ancak Kuruluş Osman, çekimleri devam eden diziler arasında yer alıyor. Her hafta Çarşamba günler izleyici ile buluşuyor. Kuruluş Osman'da Dündar için hesap vakti geldi. Osman'ın Aygül'den yardım istediği anlar dikkatleri çekiyor. Kuruluş Osman 21. yeni bölüm fragmanı ve 20. son bölüm özeti haberimizde.

KURULUŞ OSMAN 21. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

"Türk kasırgada sönmez bir kıvılcım gibidir, tek bir şulesi tüm cihanı tutuşturmaya yeter!"

KURULUŞ OSMAN 20. SON BÖLÜM ÖZETİ

Dündar için hesap vakti!

Kayı Obası'nda gerilim günden güne artarken, Osman Bey'in Dündar'a söylediği "Öyle kolay can vermek yok evvela hesap vereceksin" sözleri merak yarattı.

"Kayı Obası'ndaki kaçınılmaz hesaplaşmanın neticesi ne olacak", "Obadan ayrılan Bala Hatun, Osman Bey'den vaz mı geçti", "Aygül babasıyla ilgili gerçekleri öğrendiğinde ne yapacak?" "Osman Bey, Alişar'ın elindeki Prenses Adelfa'yı kurtarabilecek mi?" "İtibar kaybına uğrayan Dündar, oğlu Bahadır'la birlikte nasıl bir oyun kuracak", "Osman Bey, Dündar ve destekçilerine ne yapacak?"