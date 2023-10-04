KURULUŞ OSMAN 131. SON BÖLÜM ÖZETİ

Bafeus Zaferi'nin üzerinden yıllar geçmiştir. Osman Bey'in evlatları büyümüş, bey olmuştur. Osman Bey ise Bursa ideali için fütühata devam etmektedir. Bu idealde Malhun Hatun her zaman Osman Bey'in yanındadır. Bursa'nın fethi için Osman Bey'in ilk hedefi hangi kale olacaktır?

ANADOLU'NUN YENİ SULTANI KİM OLACAK?

Osman Bey fetih için hazırlık yaparken Konya'dan gelen haber saraya yıldırım gibi düşer. Sultan Mesud zehirlenmiştir. Ok yaydan çıkmıştır. Türk'ün Sultanı'nı seçmek için gayrı mücadele başlamıştır.

BALA HATUN'UN EVLAT ACISI!

Bala Hatun acılar içinde kıvranmaktadır. Halime'nin vefatından sonra toparlanamamıştır. Ciddi bir hastalığı olan Bala Hatun iyileşecek midir?

YAKUP BEY'E SUİKAST GİRİŞİMİ!

Germiyanoğlu Yakup Bey Yenişehir ve Germiyan sınırına büyük bir Pazar kurar. Bu pazarda Yakup Bey'e bir suikast girişiminde bulunulur. Suikasti yapanın üzerinden kayı damgası çıkar. Yakup Bey şimdi ne yapacaktır? Osman Bey ile aralarındaki Sultanlık yarışı bir kan davasına mı dönüşecektir?